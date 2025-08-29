Demiryoluna 4.2 milyar euro dış kaynak

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025'te demir yolu sektörüne sağlanan dış finansman toplamının yaklaşık 4.2 milyar euroya ulaştığını belirtti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yapan Şimşek, Dörtyol-Hassa Otoyol ve Demir Yolu Projesi için 1.55 milyar euroluk dış finansman teminini değerlendirdi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin rekabet gücünü artıracak bu projeye finansman desteği sağladıklarını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti: "Dörtyol-Hassa Otoyol ve Demir Yolu Projesi'ne 1.55 milyar euro dış kaynak temin ettik. Böylece 2025'de demiryolu sektörüne sağlanan dış finansman toplamı yaklaşık 4.2 milyar euroya ulaştı. Bölgesel endüstrilerin liman ve demiryolu bağlantılarını güçlendirerek üretim ve lojistik merkezlerinin küresel pazarlara erişimini artırıyoruz."