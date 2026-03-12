Denetim devlerine rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu, aralarında küresel ölçekte "Büyük Dörtlü-Big Four" olarak bilinen denetim ağlarının Türkiye temsilcilerinin de bulunduğu 65 teşebbüs ve teşebbüs birliği hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, sektörde faaliyet gösteren şirketler ile meslek kuruluşlarının hizmet fiyatlarını birlikte belirleyip belirlemedikleri ve bu yolla rekabeti sınırlayıcı uygulamalarda bulunup bulunmadıkları araştırılacak. Ayrıca şirketlerin müşteri portföylerini rekabete aykırı şekilde paylaşıp paylaşmadıkları ve sektördeki rekabet ortamını bozabilecek anlaşmalar yapıp yapmadıkları da inceleme konusu olacak.

MERCEK ALTINA ALINACAK

Soruşturmanın, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edildiği şüphesiyle açıldığı bildirildi. Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, finansal sistemin temel taşlarından biri olan bağımsız denetim ve mali müşavirlik sektöründeki rekabet koşullarının detaylı şekilde inceleneceği belirtildi. Rekabet Kurumu'nun yürüttüğü soruşturma yalnızca hizmet fiyatlarıyla sınırlı değil. Kurum, aynı zamanda denetim ve mali müşavirlik sektöründe faaliyet gösteren şirketler arasında iş gücü piyasasını etkileyebilecek anlaşmalar veya bilgi paylaşımlarının olup olmadığını da araştırıyor. Bu kapsamda özellikle çalışan ücretleri, çalışma koşulları ve çalışan hareketliliğini etkileyebilecek bilgi değişimleri ve koordinasyon iddiaları mercek altına alınacak. Soruşturmanın bir diğer boyutunu ise sektördeki rekabet yapısı oluşturuyor. Kurul, meslek kuruluşları veya şirketler tarafından yeni firmaların sektöre girişini zorlaştırabilecek veya rekabeti kısıtlayabilecek kararların alınıp alınmadığını da inceleyecek.