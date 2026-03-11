Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Denetim ve mali müşavirlik sektörüne rekabet soruşturması
Giriş Tarihi: 11.03.2026 11:28

Denetim ve mali müşavirlik sektörüne rekabet soruşturması

Şirketlerin finansal şeffaflığını ve hesap verebilirliğini sağlayan denetim ve mali müşavirlik sektörü, Rekabet Kurumu’nun inceleme kapsamına alındı.

Denetim ve mali müşavirlik sektörüne rekabet soruşturması
  • ABONE OL

Rekabet Kurumu, aralarında küresel ölçekte "Büyük Dörtlü" (Big Four) olarak bilinen ağların Türkiye temsilcilerinin de bulunduğu toplam 65 teşebbüs ve meslek kuruluşu hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, sektörde hizmet fiyatlarının ve müşteri portföylerinin rekabete aykırı şekilde paylaşılıp paylaşılmadığı, iş gücü piyasasında rekabeti kısıtlayıcı anlaşmaların yapılıp yapılmadığı, sektöre girişlerin zorlaştırılıp zorlaştırılmadığı ve çalışan haklarını ile ücretlerini olumsuz etkileyebilecek bilgi alışverişlerinin olup olmadığı inceleniyor.

Rekabet Kurumu, hem hizmet alanların hem de sektörde çalışanların haklarını korumak amacıyla kapsamlı bir soruşturma sürecine başladığını duyurdu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Denetim ve mali müşavirlik sektörüne rekabet soruşturması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz