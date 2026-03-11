Denetim ve mali müşavirlik sektörüne rekabet soruşturması

Rekabet Kurumu, aralarında küresel ölçekte "Büyük Dörtlü" (Big Four) olarak bilinen ağların Türkiye temsilcilerinin de bulunduğu toplam 65 teşebbüs ve meslek kuruluşu hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, sektörde hizmet fiyatlarının ve müşteri portföylerinin rekabete aykırı şekilde paylaşılıp paylaşılmadığı, iş gücü piyasasında rekabeti kısıtlayıcı anlaşmaların yapılıp yapılmadığı, sektöre girişlerin zorlaştırılıp zorlaştırılmadığı ve çalışan haklarını ile ücretlerini olumsuz etkileyebilecek bilgi alışverişlerinin olup olmadığı inceleniyor.

Rekabet Kurumu, hem hizmet alanların hem de sektörde çalışanların haklarını korumak amacıyla kapsamlı bir soruşturma sürecine başladığını duyurdu.