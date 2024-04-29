Deniz turizminde hedef 15 milyar dolar

Çalıştaya, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık, Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Tan, Bakanlık Bürokratları, İMEAK DTO Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Yönetim Kurulu Üyeleri, Şube Başkanları, Meslek Komiteleri Başkanları ve oda üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, ülkemizde her geçen gün önemi giderek artan deniz turizmi sektörünün, genel turizm gelirlerine ve ülke ekonomisine sağladığı katkıyı artırmak, sektöre engel teşkil eden bazı sorunların izale edilmesine katkı sağlamak amacıyla bu Çalıştayı düzenlediklerini belirterek, toplantının başarılı ve verimli geçmesini, hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni etti.

Deniz turizminin, ülkemizdeki genel turizm gelirlerinin yaklaşık yüzde 25'sini oluşturduğunu belirten Tamer Kıran, "Bu konuda açık yüreklilikle ifade etmeliyim ki, Ege ve Akdeniz'de kıyılarımıza gelen turistlerin büyük bölümünün deniz için geldikleri gerçeğinden hareket edersek aslında biz bu payın çok daha da yüksek olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

2024 yılında Türkiye'nin, 60 Milyon Turist, 60 Milyar Dolar Turizm Geliri hedeflediğini belirten Tamer Kıran, "Yüzde 25 pay hesabından hareketle deniz turizminin hedefi de en az 15 milyar dolardır. Dolayısıyla bu hedefi yakalamak ve hatta geçmek için sektörü teşvik edici adımları hep birlikte atmanın önemini vurgulamak istiyorum." dedi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın deniz turizmi alanında yaptığı çalışmaları değerlendiren Tamer Kıran, 90'lı yıllardan itibaren öncelikle yat turizminin, müteakiben diğer deniz turizm unsurlarının çeşitlenmesi, ülke ekonomisine yaptığı katkılar göz ününe alınarak ve bu konudaki sorunların çözümü, ihtiyaçlara daha güçlü ve bütünleştirici bir turizm anlayışı getirmek ve bununla ilgili mevzuat çalışmalarına destek olup sektörün görüşlerini bildirmek amacıyla 2000 yılında Odamız bünyesinde Deniz Turizmi Çalışma Grubu kurulduğunu kaydetti.

Tamer Kıran, sektörün sadece Yat ve Yat Liman İşletmeciliği olarak Belgelendirilmesi yerine denizde çeşitli deniz araçları ile yapılan tüm turizm faaliyetlerinin bir bütün tanımda birleştirilerek, sektörün çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi, Turizm Belgelendirme sistemine alınarak desteklenmesi için ilk kez Deniz Turizmi tanımı 2000 yılında yine Odamızca yapılmış, Turizm Bakanlığımızın da destek vermesiyle denizcilik sektörü içinde ve turizm ile ilgili diğer platformlarda yeterince dile getirilemeyen 'Deniz Turizmi' kavramı literatüre girmiştir." diye konuştu.

Tamer Kıran, çalıştaya iştirak eden her iki Bakanlığımızın da denizcilik sektörüne engel oluşturan her sorunu dikkatle takip edip, aşılması noktasında elinden gelen destek ve gayreti samimiyetle gösterdiğini bildiklerini belirterek, bu toplantıdan da önemli çıktılar elde edeceklerine inancının tam olduğunu sözlerine ekledi.