Denizaltılara milli savaş yönetim sistemi: MÜREN

TÜM FONKSİYONLARI YERLİ VE MİLLİ

Türkiye'nin, 4 Preveze sınıfı denizaltısı bulunuyor. 1990'lı yıllarda hizmete giren bu denizaltılarda menşe ülke savaş yönetim sistemleri kullanılıyor. Türkiye, şu an TÜBİTAK BİLGEM ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ortak projesiyle tüm fonksiyonları milli ve yerli olan MÜREN sistemini geliştiriyor. 20 farklı sensör, seyir ve silah sistemi ile tam bütünleşik bir savaş yönetim sistemi olan MÜREN'in sonar sinyal işleme, komuta kontrol, atış kontrol ve gemi seyrüseferi başta olmak üzere tüm işlevleri yerli ve milli olarak hayata geçirilecek. Deniz kabul testlerinin tamamlanmasından sonra MÜREN'in 2022'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın kullanımına sunulması hedefleniyor.