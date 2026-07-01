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Giriş Tarihi: 1.07.2026

Denizbank’ın sahibi NBD HSBC Türkiye’yi alıyor

Denizbank’ın sahibi NBD HSBC Türkiye’yi alıyor
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DUBAI merkezli Emirates NBD,HSBC'nin Türkiye birimini satın almak için görüşmeler yürütüyor. Konuya yakın kaynaklar, görüşmelerin henüz erken aşamada olduğunu ve sürecin bir anlaşmayla sonuçlanmayabileceğini söyledi. Kaynakların aktardığı bilgiye göre Emirates NBD, Türkiye'deki faaliyetlerini büyütmeyi hedefliyor. Bu kapsamda özellikle 2024'te üst yönetimde yapılan değişiklikler ve yeni bir genel müdür atanmasının ardından büyüme planları hız kazandı. Emirates NBD, 2019'da DenizBank'ı Rus Sberbank'tan satın almıştı. HSBC, Türkiye'deki varlığını önemli ölçüde küçülttü. HSBC'nin 2013'te 315 olan şube ağı bu yılın mart ayı itibarıyla yaklaşık 36'ya düştü. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Denizbank’ın sahibi NBD HSBC Türkiye’yi alıyor
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