Denizcilikte dijital kolaylık! Ödemelerin yüzde 80’i internet üzerinden yapılabilecek

Ödeme süreçlerini daha izlenebilir ve kullanıcı dostu hale getirmek için çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Uraloğlu, sistemin kapsamının da genişletileceğini kaydetti. Uraloğlu, "Bu imkânın harçlar dahil tüm ödemelere yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör