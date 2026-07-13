Denizlerde NATO bereketi

Denizcilik sektöründe faaliyet gösteren şirketler, NATO Zirvesi'nin savunma sanayi, deniz güvenliği ve gemi inşa alanlarında yaratacağı ivmeyi masaya yatırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede gemi inşa sanayi de öncelikli gündemlerden olurken, fırkateyn, korvet, mayın avlama gemisi, lojistik destek gemileri üretimi için Türk denizciler şimdiden kolları sıvadı. İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK), 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde görüşülen konular, alınan kararlar ve zirve sonuçlarını denizcilik sektörü açısından masaya yatırdı.

ÖNEMLİ FIRSATLAR SUNDU

İMEAK ilgili derneklere gönderdiği değerlendirme yazısında, zirvenin en önemli etkisinin doğrudan ticari denizcilik kararlarından ziyade savunma sanayi, deniz güvenliği ve gemi inşa alanlarında ortaya çıkacak önemli fırsatlar olduğu belirtildi. Yazıda, "Bunlardan ilki askeri gemi inşa sanayi açısından yeni ihracat fırsatları olarak görülmektedir. NATO ülkelerinin savunma harcamalarını artırma kararının deniz kuvvetlerinin modernizasyonuna etki edeceği ve önümüzdeki yıllarda fırkateyn, korvet, mayın avlama gemisi, lojistik destek gemileri gibi gemiler için yeni siparişlerin alınabileceği değerlendirilmektedir" denildi. Söz konusu yazıda zirvede savunma üretim kapasitesinin artırılması yönündeki iradenin de ortaya konulduğu anlatıldı.