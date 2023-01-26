Denizli TOKİ kura sonuçları belli oldu

Pamukkale, Merkezefendi, Acıpayam, Çivril, Honaz, Sarayköy, Çal, Tavas, Kale, Buldan, Çardak, Serinhisar, Bozkurt, Babadağ, Bekilli, Beyağaç ve Baklan ilçelerinde yapılacak 3 bin 150 konut için Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde kura töreni düzenlendi.

Kurada ismi çıkanlar duygusal anlar yaşadı.

Hak sahibi Osman Uçar, ev sahibi olacağı için mutlu olduğunu söyledi. Uçar, emeği geçenlere teşekkür etti.

Ayten Demirtaş da ismi açıklandığında çok duygulandığını belirtti.

Kura çekimlerinin yarın da aynı yerde devam edeceği öğrenildi.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA

DENİZLİ TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA