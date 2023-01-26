Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Denizli TOKİ kura sonuçları belli oldu
Giriş Tarihi: 26.1.2023 14:08

Denizli TOKİ kura sonuçları belli oldu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yürütülen "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Denizli'de inşa edilecek konutların hak sahipleri kurayla belirlendi.

AA
Denizli TOKİ kura sonuçları belli oldu

Pamukkale, Merkezefendi, Acıpayam, Çivril, Honaz, Sarayköy, Çal, Tavas, Kale, Buldan, Çardak, Serinhisar, Bozkurt, Babadağ, Bekilli, Beyağaç ve Baklan ilçelerinde yapılacak 3 bin 150 konut için Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde kura töreni düzenlendi.

Kurada ismi çıkanlar duygusal anlar yaşadı.

Hak sahibi Osman Uçar, ev sahibi olacağı için mutlu olduğunu söyledi. Uçar, emeği geçenlere teşekkür etti.

Ayten Demirtaş da ismi açıklandığında çok duygulandığını belirtti.

Kura çekimlerinin yarın da aynı yerde devam edeceği öğrenildi.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA

DENİZLİ TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Denizli TOKİ kura sonuçları belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA