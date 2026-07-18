Deprem bölgesi ve KOBİ’ye dev destek

Vakıfbank, Kalkınma Odaklı Değer Bankacılığı (KODEB) vizyonu kapsamında Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan (AIIB) sağladığı 300 milyon dolar tutarındaki kaynakla Enerji ve Dönüşüm Finansmanı Programı'nı hayata geçirdi. Programla bir yandan 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerin yeniden inşa sürecine katkı sunulurken diğer yandan KOBİ'lerin enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, sanayi dekarbonizasyonu ve temiz ulaşım alanlarındaki yatırımları desteklenecek.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

Finansmanı ülkemizin kalkınma hedeflerine katkı sunan stratejik bir araç olarak gördüklerini söyleyen Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Bu kaynak, uluslararası finans kuruluşlarının bankamıza duyduğu güvenin önemli bir göstergesi olmasının yanı sıra ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunma kararlılığımızı ortaya koyuyor" dedi. Arslan, şöyle devam etti: "Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve ülkemizin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda firmalarımızın dönüşümünü desteklemeyi stratejik bir sorumluluk olarak görüyoruz. Üreticimizin, ihracatçımızın ve KOBİ'lerimizin yanında olmaya, kalkınmaya değer katan finansman modelleri geliştirmeye devam edeceğiz." AIIB Finansal Kuruluşlar ve Fonlama Genel Direktörü Gregory Liu ise, "Bu finansman, AIIB'nin Türkiye'yi kritik bir toparlanma döneminde destekleme konusundaki kararlılığını gösterirken, iklim eylemini de iş birliğimizin merkezinde tutuyor. Vakıfbank ile ortaklık kurarak, yeniden yapılanma çalışmalarının hızlanmasına ve KOBİ'lerin Türkiye'nin iklim dönüşümüne anlamlı bir şekilde katkıda bulunmalarını sağlıyoruz" dedi.

VAKIFBANK'TAN ÖNEMLİ SATIN ALMA

Öte yandan Vakıfbank, portföy yönetimi alanındaki iştirak yapısını sadeleştirecek önemli bir adım attı. Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu, V Portföy Yönetimi A.Ş.'nin yüzde 100 hissesinin satın alınması için genel müdürlüğü yetkilendirdi. Bu kapsamda, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı'nın sahip olduğu yüzde 55'lik pay ile Vakıf Yatırım'ın elindeki yüzde 45'lik pay, gerekli izinlerin alınmasının ardından 307 milyon TL bedelle devralınacak.