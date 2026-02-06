Deprem bölgesinde kira fiyatları 5 bin liraya kadar düştü! Bakan Kurum Özel’in iddialarına cevap verdi

"KİRA FİYATLARI 5 BİN LİRAYA KADAR DÜŞTÜ"

Deprem bölgesindeki kira fiyatlarına ilişkin iddialara da yanıt veren Kurum, emlak sitelerindeki ilanları göstererek, "5 bin liradan başlayan kiralar var. 7 bin, 8 bin, 9 bin liraya evler mevcut. '15 bin liranın altında kira yok' demek gerçeği yansıtmıyor" diye konuştu.

Bakan Kurum şunları kaydetti:

"Özgür Bey geçenlerde demiş ki '15 bin liraya Osmaniye'de ev var, o da oturulacak ev değil.' Ben gelirken araştırma yaptım. Osmaniye'de 7 bin 500 TL, 7 bin TL, 9 bin TL, 8 bin TL, 10 bin TL'ye evler var. Bakın 5 bin TL'den başlıyor. Diyor ki 'orada 5 bin liraya ev yok.' Ya hep yalan hep iftira. Yani böyle siyaset olmaz. Bakın, Hatay'da 9 bin 500 lira, 8 bin 750 lira, 7 bin lira. Bakın yine başka bir bölge; bunlar bizim yaptığımız işler. 4 bin liradan başlıyor; Bir sürü ilan var. Diğer sitelerden de aldım. Biz öyle atarak tutarak konuşmayız. Gerçekçi, somut delillere dayanarak konuşuyorum. Burada konut kira fiyatlarını biz deprem bölgesinde 5 bin liraya kadar düşürdük."