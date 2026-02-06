Deprem bölgesinde kira fiyatları 5 bin liraya kadar düştü! Bakan Kurum Özel’in iddialarına cevap verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta katıldığı özel bir televizyon kanalının canlı yayınında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in deprem bölgesine ilişkin iddialarına cevap verdi.
"11 İLİ NAKIŞ GİBİ İŞLEDİK"
Deprem bölgesinde bugüne kadar 455 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini belirten Kurum, süreci sadece rakamlarla değerlendirmediklerini söyledi. "Deprem bölgesini, depremzedelerle birlikte inşa edeceğimizi söyledik. Kim burada yaşıyorsa, yine onlar evlerine kavuştu. Ecdadın emaneti olan şehirlerimizi aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırdık" ifadelerini kullandı.
"TEŞEKKÜR EDEN BELEDİYE BAŞKANLARI AZARLANIYOR"
Muhalefetin eleştirilerine değinen Kurum, "Kulağımızı kapattık, işimize odaklandık" dedi. Ana muhalefeti hedef alan Kurum, yapılan çalışmaları takdir etmek yerine, teşekkür eden belediye başkanlarının dahi kapalı kapılar ardında eleştirildiğini savundu.
"BOŞ SENET VE FAİZ İDDİALARI GERÇEK DIŞI"
Özgür Özel'in "boş senet imzalatılıyor, faizle satılacak" iddialarını yalanlayan Kurum, geçmiş afet konutlarını örnek gösterdi. Van, Elazığ, Malatya, Giresun ve İzmir'deki uygulamaları hatırlatan Kurum, "Faiz yok. Arsa bedeli yok. Altyapı bedeli yok. İnşaat bedelinde yüzde 50 indirim var. 2 yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz ödeme modeli uygulanacak" dedi.
"KİRA FİYATLARI 5 BİN LİRAYA KADAR DÜŞTÜ"
Deprem bölgesindeki kira fiyatlarına ilişkin iddialara da yanıt veren Kurum, emlak sitelerindeki ilanları göstererek, "5 bin liradan başlayan kiralar var. 7 bin, 8 bin, 9 bin liraya evler mevcut. '15 bin liranın altında kira yok' demek gerçeği yansıtmıyor" diye konuştu.
Bakan Kurum şunları kaydetti:
"Özgür Bey geçenlerde demiş ki '15 bin liraya Osmaniye'de ev var, o da oturulacak ev değil.' Ben gelirken araştırma yaptım. Osmaniye'de 7 bin 500 TL, 7 bin TL, 9 bin TL, 8 bin TL, 10 bin TL'ye evler var. Bakın 5 bin TL'den başlıyor. Diyor ki 'orada 5 bin liraya ev yok.' Ya hep yalan hep iftira. Yani böyle siyaset olmaz. Bakın, Hatay'da 9 bin 500 lira, 8 bin 750 lira, 7 bin lira. Bakın yine başka bir bölge; bunlar bizim yaptığımız işler. 4 bin liradan başlıyor; Bir sürü ilan var. Diğer sitelerden de aldım. Biz öyle atarak tutarak konuşmayız. Gerçekçi, somut delillere dayanarak konuşuyorum. Burada konut kira fiyatlarını biz deprem bölgesinde 5 bin liraya kadar düşürdük."
"İHTİYACI VARSA KONTEYNERDE KALMASINA MÜSAADE EDİYORUZ"
Konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarla ilgili de açıklama yapan Kurum, kimsenin zorla çıkarılmadığını vurguladı. Bakan Kurum, "Konteynerde kalanları da açıkçası zorlamıyoruz. Yani ihtiyacı varsa, ihtiyaç sahibiyse valilerimiz tespitlerini yapıyor. Yani mesela evi çıkmış, konteyner kentte yaşayan var. İhtiyacı varsa müsaade ediyoruz. Yani gerçekten ihtiyaç sahibiyse, gerçekten taşınmayla ilgili bir problemi varsa, belki okulu yakındır, belki çocuğunun işi yakındır, bunların hepsini değerlendiriyoruz. Evlerimizin de teslim sayısı arttıkça zaten vatandaşımız da doğal olarak evine geçer. Benim tahminim mayıs-hazirana kadar birçoğu kalkacaktır. Kış bitecek, okul kapanacak, işte belki şehrin dışında artık memleketine gelecek." ifadelerini kullandı.
"KENTSEL DÖNÜŞÜMDE HERKESLE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ"
Muhalefetin kentsel dönüşüm eleştirilerine de cevap veren Kurum, tüm belediyelere açık çağrı yaptı. "Kimin kentsel dönüşümle ilgili projesi varsa gelsin. Biz istişareye ve birlikte çalışmaya hazırız. Yeter ki vatandaşımızın canı ve malı güvende olsun" ifadelerini kullandı.