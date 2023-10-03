Deprem bölgesindeki illere yeni sanayi alanları: Bakan Kacır detayları paylaştı

Paylaşımda verilen bilgilere göre, "Adıyaman Kayaönü Sanayi Alanı" için 49 hektar, Kahramanmaraş'ın "Alibeyuşağı Sanayi Alanı" için 108 hektar, "Dulkadiroğlu Çınarlı 1 Sanayi Alanı" için 235 hektar, Dulkadiroğlu Çınarlı 2 Sanayi Alanı" için 368 hektar, "Dulkadiroğlu Halkaçayırı Sanayi Alanı" için 146 hektar, "Urumoğlu Sanayi Alanı" için 48 hektar ve "Pazarcık Yol Boyu Sanayi Alanı" için 11 hektarlık alan kullanılacak.

"Malatya Battalgazi Fırıncı Sanayi Alanı" için 190 hektar, "Eski Malatya Battalgazi Sanayi Alanı" için 3 hektar ve "Şanlıurfa Akçakale Sanayi Alanı" olarak ise 295 hektarlık alan belirlendi.