Deprem bölgesindeki kadınların emeği dünya sahnesine çıkıyor

2023 yılında gerçekleşen Kahramanmaraş Depremleri'nin ardından, bölgedeki kadın istihdamını artırmak amacıyla Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) tarafından özel bir projeye başlanıyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği geçmiş dönem başkanlarından Ahmet Nakkaş'ın, fikrini ve uluslararası pazarlama ağını geliştirdiği proje, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün desteğiyle, TİKAD tarafından hayata geçiriliyor. Proje, Halkbank tarafından da destekleniyor. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, deprem bölgesindeki kadın kooperatiflerine büyük önem verdiklerini söyledi.