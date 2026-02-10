Deprem bölgesinin tarımı yeniden şahlanacak

Depremin yaşandığı 11 ile 11 milyar liralık destek müjdesi geldi. Tarımv e Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş'ta düzenlenen lansmanda depremden etkilenen 11 il için hayata geçirilecek dev destek mekanizmasını tanıttı. Türkiye tarımında stratejik konuma sahip olan 11i lin tarımının desteklenmesi ve üretimin yeniden şahlanması için Dünya Bankası iş birliğinde "Türkiye'de Depremden Etkilenen İllerde Tarım Sektörünün İyileştirilmesi Projesi"ni hayata geçireceklerini açıkladı. Sulama altyapısından makine ve ekipman parkları kuruluma, hayvancılığın güçlendirilmesinden meraların iyileştirilmesine kadar dört ana koldan 11 milyar liralık destek sağlanacak. Proje kapsamında 11 ilde 25 ortak makine ekipman parkı kurulacağını açıklayan Yumaklı, bu parkların birlik ve üretici örgütlerine yüzde 90 hibe ile verileceğini söyledi. Yumaklı, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvancılıkta kapasite artırımı, modern ekipman ve yenilenebilir enerji yatırımlarının yüzde 75'e varan hibe oranlarıyla destekleneceğini ifade etti.

SUYA 60 MİLYAR YATIRIM

Öte yandan tarım alanındaki yatırımlara ilişkin güncel rakamları paylaşan Yumaklı, bölgede 459 su ve sulama tesisi için 60 milyar liralık yatırım yapıldığını, bu rakamın toplamda 110 milyar liraya ulaşacağını açıkladı. Yumaklı, "Bu yatırımlarla hem vatandaşlarımızın içme suyu ihtiyacını hem de çiftçilerimizin sulama suyu ihtiyacını karşılıyoruz" dedi.