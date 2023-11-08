Deprem illerine kalkınma reçetesi

dünyası, finans kesimi, bürokrasinin önde gelen isimlerini bir araya getiren düşünce Platformu "Fikir Sofrası" Malatya'da toplandı. Toplantıya, deprem bölgesinde ekonomik ve sosyal hayatı yeniden canlandırmaya yönelik kalkınma reçetesi damgasını vurdu. Toplantının onur konuğu olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Acil müdahale kısmını bitirdik asıl iş şimdi başlıyor. Bu bölgelerin rehabilitesi, kalıcı konutların inşası, altyapının tamir edilip daha iyi işler hale getirilmesi, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatın canlandırılması noktasında asıl iş şimdi başlıyor" dedi.Toplantıda deprem bölgesinde süren yoğun inşaatlar nedeniyle zorunlu ihtiyaç olan hazır betonun hammaddesi agregada fahiş fiyat artışı en çok konuşulan konu oldu. Agrega sorununu çözeceklerini belirten Yılmaz, "Fiyatları haftalık izleyeceğiz. Serbest piyasadan yanayız. Ancak deprem bölgesinde esnek davranmayacağız, gerekirse en katı cezaları veririz. Deprem bölgesi için cezaları on kat artırabiliriz. Gerekirse ilave düzenlemelerle bu şartları kötüye kullanmaya çalışanlara farklı yaptırımlar da geliştiririz" dedi. Malatyalı iş adamı Ahmet Arslan, "Toplumsal refaha en büyük katkı fiyat istikrarı, dezenflasyon ile sağlanacak" dedi. Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, depremin ardından organize sanayi bölgelerinde yaşanan işgücü kaybı, kapasite düşüşü, müşteri kaybına dikkat çekti. Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, Kahramanmaraş'ta birçok fabrikanın yıkıldığını anımsatarak, "Yatırım indirimi sadece yatırım yapan şirkete değil hissesi oranında tüm ortaklara uygulanırsa sanayinin önü açılır" dedi. LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, fabrikası deprem illerinde merkezi İstanbul ya da başka şehirlerde olan firmaların deprem vergisinden dolayı mağdur olduğunu söyledi.