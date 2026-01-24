Deprem şehirlerinde e-ticaret atağı

Deprem şehirlerini ayağa kaldırmak için seferberlik ilan eden ve iki yıl gibi kısa bir sürede konutların büyük bir bölümünü tamamlayan hükümet, bir yandan da bu şehirlerin ekonomisini yeniden inşa ediyor. Depremde konutlarının üçte birini kaybeden, Kasım 2025'te ise 350 bininci deprem konutunun teslim edildiği Adıyaman'da şehir ekonomisi yeniden ayağa kaldırılıyor. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı himayelerinde, TOBB ve MÜSİAD işbirliğinde, Trendyol desteğiyle deprem şehirleri için "Yanınızdayız" projesi hayata geçirildi. E-ticaret yapan ya da bu alana yeni adım atan KOBİ'lerin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmeyi ve gençleri e-ticaret alanında istihdama kazandırmayı amaçlayan proje kapsamında girişimciler, KOBİ'ler, kadın kooperatifleri e-ticaret, e-ihracata yönelik kapsamlı eğitim alacak. Eğitim sonunda, girişimcilerin e-ticaretleri sıfır komisyon oranı 500 bin liraya kadar desteklenecek. Adıyaman'da başlayan bu proje Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da devam edecek.

HACİM 3 TRİLYONU AŞTI

Projenin ilk durağı olan Adıyaman'da TOBB ve MÜSİAD işbirliğiyle, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde kurulan Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin açılışı gerçekleşti. Törende konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, e-ticaret hacminin 3 trilyon lirayı geçtiğini, 21 kat artışın söz konusu olduğunu vurguladı. Gürcan, projenin hedefinin, girişimcilerin emeklerini yüksek katma değer ve gelir artışına dönüştürmek olduğunu belirterek, "Bugün elimizdeki akıllı cep telefonlarıyla da aslında yanımızda büyük bir dükkân taşıyoruz" dedi. Güran, merkezin açılışında ise girişimcilere, eğitim sonunda 500 bin liraya kadar sıfır komisyon desteğinin müjdesini verdi.

DESTEK YÜKSELTİLDİ

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu, deprem sonrası manevi kayıpların yanı sıra, maddi olarak da ciddi sorunlar, sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, "Adıyaman'daki işletmelerimiz iş yerlerini, müşterilerini kaybettiler. Tedarik zincirleri bozuldu. Başlatılan bu program yeniden ticarete tutunmanın da somut yolu olacaktır. Bu kapsamda Adıyaman'daki girişimcilerimiz, KOBİ'lerimiz sosyal girişimcilik merkezimizde e-ticaret eğitimleri, dijitalleşme eğitimleri alacaklar. Bu eğitimler sonucunda da ciddi komisyon desteklerinden tutun da her konuda ciddi avantajlar sağlayacaklar. Hatta form dolduran girişimcilerimiz de aramızdalar. Orada bir müjde de vermek istiyorum, 100 bin liraya kadar sınırlandırılmıştı bu program. Bugün Trendyol'la da görüştük, destek 500 bin liraya çıkarıldı" diye konuştu.

KAPI ARTIK DİJİTALDEN AÇILIYOR

MÜSİAD Başkan Vekili Ahmet Doğan Alperen, projenin e-ticaret sektörünün ara eleman ihtiyacını karşılamak, KOBİ'lerin e-ticaret, e-ihracat kapasitesini arttırmak ve özellikle gençlere, kadınlara yeni istihdam imkânları sunma amacı taşıdığını vurguladı. Dünyada ticaretin hızla dijitalleştiğine işaret eden Alperen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık ihracatın kapıları sadece limanların kapılarında değil, bilgisayarların ekranlarında dijital platformlarından açılıyor. Bu da deprem bölgesi için önemli bir fırsat anlamına geliyor. E-ticaret ve e-ihracat, gençlerimize mekandan bağımsız gelir, kadın kooperatiflerimize ürünlerini daha geniş pazarlara taşıma, kobilerimize de yeni pazarlar kazanma imkânı sunuyor. Hedefimiz bu dört ilimizde kalıcı bir e-ticaret ekosistemi kurmaktır." TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım da hedeflerinin, yetişmiş nitelikli çalışan ihtiyacını karşılamak, bölgedeki üreticileri, genç girişimci, engelli vatandaşları ve kadın kooperatiflerini dijital becerilerle güçlendirmek olduğunu söyledi.