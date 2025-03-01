Deprem sigortalı konut sayısı 11,3 milyonu aştı

1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Doğal Afet Sigortaları Kurumu'ndan (DASK) edinilen bilgilere göre, 2 yıl önce şubat ayında yüzyılın afeti olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler ve deprem sigortasına karşı bilinçlenme sonrası Türkiye'de sigortalı olma eğilimi diğer ülkelere göre yüksek seyrediyor.

Dünyada örnek uygulamalar arasında Japonya'da bu oran yüzde 30 iken, ABD'nin 3. büyük eyaleti ve en kalabalık nüfusa sahip California'da yüzde 15 seviyesinde.

DASK verilerine göre, Türkiye'de en yoğun kentleşmenin yaşandığı Marmara Bölgesi, deprem sigortasına en fazla ilgi gösteren bölge oldu. Bölgede yüzde 64'lük oranla 4 milyon 369 bin 653 konutun Zorunlu Deprem Sigortası bulunuyor.

Marmara Bölgesi'ni yüzde 61'le Doğu Anadolu, yüzde 56'yla Ege, yüzde 55'le Akdeniz, yüzde 52'yle Güney Doğu Anadolu ve yüzde 50'yle İç Anadolu izledi. En düşük deprem sigortası oranı ise yüzde 45 ile Karadeniz'de görüldü.

İl bazında Bolu yüzde 90 ile sigortalılık oranında ilk sırada yer alırken, Düzce'de bu oran yüzde 89, Yalova'da yüzde 84, Bingöl'de ve Muğla'da yüzde 83 olarak belirlendi.

Sigortalılık oranının en düşük olduğu il yüzde 28 ile Şırnak olurken onu sırasıyla, yüzde 31'le Gümüşhane ve Siirt, yüzde 33'le Rize, yüzde 34'le Bayburt izledi.

25 yıldır yürürlükte olan Zorunlu Deprem Sigortası'nda gerek kurum gerekse sigorta şirketleri, toplumda sigorta bilincini artırmak amacıyla çok sayıda kampanya düzenledi. Sigortalılık oranının istenilen düzeye çıkması için çalışmalar devam ediyor.

688 BİN HASAR DOSYASINA 41 MİLYAR TL'LİK ÖDEME YAPILDI

Son verilere göre, DASK tarafından 688 bin 7 hasar ihbarına karşılık 41 milyar liraya ulaşan tazminat ödemesi gerçekleştirildi.

2025 yılında DASK'ın ödeme gücü 355 milyar liraya çıkarılırken, 1 yıl içinde 2 ayrı depremin meydana gelmesi halinde aynı tutar 2 kez kullanılabiliyor.

HASAR ÖDEMELERİNİ TAM ALABİLMEK İÇİN DOĞRU BEYAN ÖNEMLİ

DASK'tan yapılan çağrıda, bütün sigorta ürünlerinde olduğu gibi zorunlu deprem sigortasında da doğru beyanda bulunmanın çok önemli olduğu ve olası bir depremde, mesken sahibinin hasarını tam alabilmesi için meskenin brüt yüzölçümünü, yapı tipini ve hasar durumunu doğru beyan etmesi gerektiği vurgulandı.

Deprem olması durumunda, poliçe sahibine rahat ulaşılabilmesi ve hasar tespit sürecinin daha hızlı gerçekleşmesi için iletişim bilgilerinin doğru şekilde paylaşılmasının önemine vurgu yapıldı.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASINA ENFLASYON KORUMASI UYGULANIYOR

Yeni yılla birlikte yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, betonarme yapılar için sigorta birim metrekare bedeli 7 bin 800 liraya çıkarılırken, bir mesken için azami teminat tutarı 1 milyon 653 bin 563 lira olarak uygulanıyor.

Ek olarak, DASK tarihinde ilk defa, 1 Ocak 2024'ten sonra düzenlenen yeni poliçelerin teminatlarına enflasyon koruması getirildi. Buna göre, yeni tarihli poliçe teminatları aylık enflasyon oranında artıyor. DASK teminatlarına eklenen enflasyon koruması ile sigortalıların teminatlarının güncel kalması sağlanıyor.