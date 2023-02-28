Depreme rağmen yatırıma devam! Sahaya inen patronlar kolları sıvadı





İŞİMİZİN BAŞINDAYIZ

Kahramanmaraş'ta beş ayrı işletmesinde üretim yapan Arıkan Mensucat Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arıkan da "İşimizin başındayız, tesislerimizi ayağa kaldırmak ve memleketimizi bırakmamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Biz sanayiciler bu konuda kararlıyız" dedi. Büyük bir felaketle karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Mahmut Arıkan, şunları kaydetti: "Bizim beş işletmemizden biri kullanılmaz hale geldi. Bunun yerine yenisini yapacağız. Herhangi bir üretim ve istihdam kaybına müsaade etmeyeceğiz. Bu tesisimiz yaklaşık 120 kişiye istihdam sağlıyordu. Şehrin yaralarının sarılması için istihdamın devamının da önemli olduğuna inanıyorum." Sanayicinin üretime ve yatırıma devam etmek için motivasyonunun yüksek olduğunu anlatan Arıkan, "Ancak sanayiciler olarak devlet desteğine ihtiyacımız var. 5084 sayılı Teşvik Yasası yürürlüğe alınmalı. Devlet bugün sanayiciye 1 verirse 2 yıl sonra 10 olarak geri alır. Bu zor günleri elbirliği ile atlatabiliriz" diye konuştu.



FABRİKALAR BİRER BİRER AÇILIYOR

Deprem felaketiyle aksayan üretim ise yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Merinos Halı Gaziantep'teki fabrikasında üretime kaldığı yerden devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli KİPAŞ Holding'in kimi tesislerinde üretim başlarken, zarar görenlerle ilgili çalışmalar sürüyor. 4 gün üretime ara veren Mutlu Makarna ise şu anda kapasitesini yüzde 90'lara kadar çıkardı. Osmaniye merkezli Baştuğ Şirketler Grubu, 20 Şubat itibarıyla da 24 saat çalışma düzenine geçti. 1 Mart itibarıyla yönetim kadrosunun işbaşı yapacak olan Matesa Tekstil Sanayi 3 aya kadar üretime başlamayı planlıyor. Şirikçioğlu Mensucat ise 2 işletmesinde üretime başladı. Erdem Tekstil Sanayi ise yatırımı tamamlayıp birkaç ay sonra orada üretime başlamayı planlıyor.