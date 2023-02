Depreme rağmen yatırıma devam! Sahaya inen patronlar kolları sıvadı

11 ili sarsan ve on binlerce kişinin can kaybına neden olan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketine rağmen iş dünyası bölgeye yatırımdan vazgeçmedi. Depremin yol açtığı yaraları sarmak için canla başla çalışan ve fabrikasında sabahlayan patronlardan ardı ardına 'yatırımdan vazgeçmeyeceğiz" açıklamaları geliyor. Hedefleri ise bir an önce depremin yarattığı büyük enkazı kaldırıp, yerine yeni fabrikalar kurarak üretime devam etmek. "Bugüne kadar ekmeğimizi kazandığımız bu kentlerin hayalet şehir olmasına asla izin vermeyeceğiz. Hasar gören fabrikalarımızı onaracağız, yıkılanların yerine daha iyisini yapacağız" diyen sanayiciler SABAH'a ayağa kalkma planlarını anlattı.