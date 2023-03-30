Depremin bilançosu 1.6 trilyon TL

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, ülkeyi yasa boğan ve 11 ili etkileyen depremlerin maliyetini hesapladı. Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Raporu'nda sahadan gelen güncel verilere göre depremde toplam 1.6 trilyon lira maddi hasar tespit edildi. Esnafın gelir, sigortacılık sektörü kayıpları ile makroekonomik etkiler dikkate alındığında depremin yol açtığı felaketin Türkiye ekonomisi üzerindeki toplam yükü 2 trilyon lira (103.6 milyar dolar) tahmin edildi. Bu tutarın milli gelire oranı yüzde 9 olurken, 1999 Marmara Depremi'nden yaklaşık 6 kat daha fazla maddi hasar ve kayıp oluştu.Bugüne kadar tespit edilen hasar ve önerilerin yer aldığı deprem raporunda 518 bin konut ağır hasarlı ve yıkık olarak belirlendi. Orta hasarlı konut yaklaşık 132 bin, az hasarlı konut sayısı da 1 milyon 300 bin adet civarında kayda geçti. Bu veriler ışığında deprem sonrasında 2 milyon 273 bin 551 kişi doğrudan barınma sorunuyla karşı karşıya kaldı. Rapora göre, deprem bölgesine yapılan acil destek ve harcamalar, enkaz kaldırma faaliyetleri, sigorta ödemeleri, gelir kaybı ödemeleri, diğer tüm destek ve harcamaların yanı sıra milli gelir azalması nedeniyle toplamda 351.4 milyar liralık kayıp oluştu.Depremde mart ayı sonuna kadar, 35 bin 250'si arama kurtarma personeli olmak üzere, kamu görevlileri, STK'lar, uluslararası arama kurtarma personeli ve gönüllüler dâhil olmak üzere toplam 271 bin 60 personelin görev yaptığı, 18 bin 48 iş makinesinin halen bölgede olduğu, 75 uçak ve 108 helikopterin kullanıldığı belirtildi.DOĞAL Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bugüne kadar 6 milyar 502 milyon 813 bin 66 TL hasar ödemesi gerçekleştirdi. DASK'tan yapılan açıklamada, kurumun, sigortalıların yaralarını sarma süreçlerine destek olmak için tüm gücüyle çalışmaya ve ödemelerini hızla gerçekleştirmeye devam ettiği bildirildi. Verilen bilgiye göre, bugün itibarıyla ulaşan hasar ihbar sayısı 416 bin 21 ve ödenen tazminat tutarı 6 milyar 502 milyon 813 bin 66 TL'ye ulaşırken, avans talebinde bulunan sigortalı sayısı 15 bin 10 oldu. İhbar dağılımına bakıldığında, 21 bin 850'si pert, 27 bin 836'sı ağır hasarlı, 36 bin 129'u orta hasarlı, 330 bin 206'sı hafif hasarlı olarak açıklandı.