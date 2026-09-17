Depremzededen Bakan Kurum’a ağlatan ’Hatay’ teşekkürü: O süreci bizimle yaşayan bilir

"O SÜRECİ BİZİMLE YAŞAYAN BİLİR"

Genç kadın, Bakan Kurum'un deprem sürecinde çadırlarını ziyaret ettiğini ve bölgeye sık sık gelerek inşa çalışmalarını koordine ettiğini söyledi.

Depremzede vatandaş, "Çok zor dönemler geçirdik. Hayatta kalmaya çalıştık. Ama siz bizim soframıza geldiniz, çadırlarımızı tek tek ziyaret ettiniz. İşletmelerimizi kaybettik ama siz hep bizimle oldunuz. O süreci bizimle yaşayan bilir. Kolay değildi; oraları bu hale getirdiniz, Allah razı olsun. Orada yaptığınız her şey için çok teşekkür ederiz. Fazlasıyla halkın içinde oldunuz. Hakkınızı helal edin" diyerek gözyaşlarına boğuldu.