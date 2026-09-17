Depremzededen Bakan Kurum’a ağlatan ’Hatay’ teşekkürü: O süreci bizimle yaşayan bilir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçen hafta Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen program sırasında yanına gelen Hataylı bir depremzedenin teşekkür ettiği anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Genç kadının deprem sürecinde yaşadıklarını ve Kurum'un bölgedeki çalışmalarını anlattığı sırada gözyaşlarına hâkim olamaması dikkat çekti.
Bakan Kurum, Fethiye'de düzenlenen dip çamuru temizliği ve Mapa-Şamandıra Sistemleri'nin hizmete alım törenine katıldı. Yoğun ilgiyle karşılanan Kurum'un yanına gelen Hataylı depremzede, deprem sonrasında yaşadıkları zorlu süreci anlatarak teşekkürlerini iletti.
"O SÜRECİ BİZİMLE YAŞAYAN BİLİR"
Genç kadın, Bakan Kurum'un deprem sürecinde çadırlarını ziyaret ettiğini ve bölgeye sık sık gelerek inşa çalışmalarını koordine ettiğini söyledi.
Depremzede vatandaş, "Çok zor dönemler geçirdik. Hayatta kalmaya çalıştık. Ama siz bizim soframıza geldiniz, çadırlarımızı tek tek ziyaret ettiniz. İşletmelerimizi kaybettik ama siz hep bizimle oldunuz. O süreci bizimle yaşayan bilir. Kolay değildi; oraları bu hale getirdiniz, Allah razı olsun. Orada yaptığınız her şey için çok teşekkür ederiz. Fazlasıyla halkın içinde oldunuz. Hakkınızı helal edin" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
"SADECE 455 BİN KONUT DEĞİL, GÖNÜLLER YAPTIK"
Bakan Kurum, Hataylı depremzede ile yaşadığı karşılaşmanın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Kurum paylaşımında, "Asrın İnşası ile sadece 455 bin konut değil, gönüller yaptık" ifadelerini kullandı.