Depremzedelere geçici kimlik e-Devlet’te! Barkodlu olarak temin edilecek

GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ BAŞVURUSU

Geçici kimlik belgesi oluşturulması durumunda mevcut kimlik kartı iptal edilecek. Sadece yerleşim yeri veya diğer adresi afet bölgesi olan kişilerin yararlanabileceği hizmetten, sadece yeni kimlik kartı olan afetzedeler faydalanabilecek.

Hizmetin kullanılması neticesinde iptal edilecek olan mevcut kimlik kartının yerine yenisinin alınabilmesi için en uygun zamanda herhangi bir nüfus müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekiyor.

GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ...