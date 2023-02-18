Depremzedelere geçici kimlik e-Devlet’te! Barkodlu olarak temin edilecek

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen illerdeki afetzedelerin mağduriyetlerini azaltmak amacıyla, kimlik kartı başvurusuna gerek olmaksızın geçici kimlik belgelerini e-devlet üzerinden alabilmelerine olanak sağlandı.
KAYIP KİMLİKLER
Depremler, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana'da yıkıma yol açtı.
Evleri yıkılan ya da hasar gören vatandaşlar, eşyalarının yanı sıra kimliklerini de deprem bölgesinde bıraktı.
AFETZEDE GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ E-DEVLET'TE OLUŞTURULABİLİNECEK
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yaşanan deprem felaketi sonrası kimliklerine ulaşamayan depremzede vatandaşların, kendilerinin, vasisi oldukları kişilerin veya velisi oldukları 15 yaş altındaki küçüklerin geçici kimlik belgelerini e-Devlet'ten barkodlu olarak temin edebilecek.
Barkodlu geçici kimlik belgesi, üç ay, yeni kimlik kartı alınıncaya kadar geçerli olacak.
GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ BAŞVURUSU
Geçici kimlik belgesi oluşturulması durumunda mevcut kimlik kartı iptal edilecek. Sadece yerleşim yeri veya diğer adresi afet bölgesi olan kişilerin yararlanabileceği hizmetten, sadece yeni kimlik kartı olan afetzedeler faydalanabilecek.
Hizmetin kullanılması neticesinde iptal edilecek olan mevcut kimlik kartının yerine yenisinin alınabilmesi için en uygun zamanda herhangi bir nüfus müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekiyor.
GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ...