Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Depremzedelere geçici kimlik e-Devlet'te! Barkodlu olarak temin edilecek
Giriş Tarihi: 18.2.2023 11:28 Son Güncelleme: 18.2.2023 12:10

Depremzedelere geçici kimlik e-Devlet'te! Barkodlu olarak temin edilecek

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası kimliklerine ulaşamayan depremzedeler, kendileri ve aileleri için geçici kimlik belgesini e-Devlet üzerinden oluşturabilecek.

Depremzedelere geçici kimlik e-Devlet’te! Barkodlu olarak temin edilecek

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen illerdeki afetzedelerin mağduriyetlerini azaltmak amacıyla, kimlik kartı başvurusuna gerek olmaksızın geçici kimlik belgelerini e-devlet üzerinden alabilmelerine olanak sağlandı.

KAYIP KİMLİKLER

Depremler, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana'da yıkıma yol açtı.

Evleri yıkılan ya da hasar gören vatandaşlar, eşyalarının yanı sıra kimliklerini de deprem bölgesinde bıraktı.

AFETZEDE GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ E-DEVLET'TE OLUŞTURULABİLİNECEK

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yaşanan deprem felaketi sonrası kimliklerine ulaşamayan depremzede vatandaşların, kendilerinin, vasisi oldukları kişilerin veya velisi oldukları 15 yaş altındaki küçüklerin geçici kimlik belgelerini e-Devlet'ten barkodlu olarak temin edebilecek.

Barkodlu geçici kimlik belgesi, üç ay, yeni kimlik kartı alınıncaya kadar geçerli olacak.

GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ BAŞVURUSU

Geçici kimlik belgesi oluşturulması durumunda mevcut kimlik kartı iptal edilecek. Sadece yerleşim yeri veya diğer adresi afet bölgesi olan kişilerin yararlanabileceği hizmetten, sadece yeni kimlik kartı olan afetzedeler faydalanabilecek.

Hizmetin kullanılması neticesinde iptal edilecek olan mevcut kimlik kartının yerine yenisinin alınabilmesi için en uygun zamanda herhangi bir nüfus müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekiyor.

GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Depremzedelere geçici kimlik e-Devlet'te! Barkodlu olarak temin edilecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA