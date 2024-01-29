Depremzedeler mağdur edilmeyecek! İşte rezerv alanları işe ilgili merak edilenler

Asrın felaketi olan 6 Şubat depreminin yıl dönümüne sayılı günler kaldı. Depremzede vatandaşların yaralarının sarılması için devlet-millet iş birliği ile var gücü ile çalışılıyor.En büyük yıkımın yaşandığı Hatay'ın Antakya ilçesinde imar çalışmaları devam ederken rezerv yapı alanı ilan edilen 207.35 hektarlık alan uzun zamandır tartışma konusu. Depremzede vatandaşların kafasında birçok soru işareti var.SABAH'ın sorularını yanıtlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı yetkilileri depremzede vatandaşların mülkiyet haklarının korunacağını ve bu alanda mülkiyeti olan vatandaşlara yeni yapılacak konut ve iş yerlerinin verileceğini, mülksüzleştirmenin kesinlikle söz konusu olmadığını belirtiyor. İşte en çok merak edilen soruların cevapları...6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinde; Rezerv Yapı Alanı "6306 sayılı kanunda gerçekleştirilecek uygulamalarda kullanılmak üzere, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın veya İdare'nin talebine bağlı olarak veya resen Bakanlıkça belirlenen alanlar" olarak tarif edildi.Mülkiyet hakkı, Anayasa'nın 35. maddesi ile korunan bir hak olup, 6306 sayılı kanunda yapılan uygulamalar mülkiyet hakkını ihlal eden bir işlem değil. Kanunda uygulama gören alanlarda hak sahipliği taşınmazlarının değeri tespit edilmek suretiyle taşınmaz maliklerinin mülkiyet hakları korunuyor.Hasarın büyüklüğü dikkate alındığında, kentin parçacıl uygulamalarla yapı bazında yeniden inşası olanak dâhilinde değil. Bütüncül olarak yeniden ele alınıp şehir merkezi olarak adlandırılan Antakya ve Defne İlçelerinde yaklaşık 207,35 hektar alanda, iyileştirme, tasfiye ve yenileme çalışmaları önceliklendirildi.Antakya kent merkezinin yeniden eski günlerine kavuşturulması hedefleniyor. Bölgenin özgün mimarisine ve geleneksel dokusuna uygun iyileştirme, tasfiye ve yenileme yürütülüyor. Vatandaşların, başka bir alana gönderilmesi söz konusu değil. Yapılan konut ve işyerleri hak sahiplerine verilecek.Depremden önce vatandaşların sahip olduğu taşınmazların büyüklüğü, niteliği tespit edilerek vatandaşların herhangi bir hak kaybı yaşamamaları sağlanacak. Depremden önce sahip oldukları taşınmazlarına karşılık; kıymet takdir bedelini talep etmeleri halinde nakit karşılığı anlaşma veya yeni üretilecek bağımsız birimlerden konut veya işyeri edinmelerine olanak sağlanacak.Alanda hak sahibi olup dönüşüm kampanyasından yararlanmak isteyenlerin talepleri alınarak proje kapsamında değerlendirilecek.Riskli yapı olarak tespit edilenyapıların tahliyesinin istendiğidoğru. Bu yapıların tahliyesi içinmakul süreler veriliyor. Riskli yapıtespiti neticesinde riskli olmadığıanlaşılan yapıların tahliyesine yönelikbir işlem tesis edilmiyor.Yerinde dönüşüm kampanyasındanfaydalanmak üzere başvuruyapan hak sahiplerine hibeve yapım kredisi desteği veriliyor.Afetzede vatandaşların yaşadığımağduriyet ve alanın deprembölgesi olduğu hususu dikkatealınarak, afetzede vatandaşlariçin alanda yeni üretilecek konutve işyerlerinin inşaat maliyetlerineindirim uygulanmak suretiyleuzun vadede ve uygun ödemekoşullarıyla konut ve işyeri edinmelerisağlanacak.Şehir merkezlerinde yerindedönüşüm prensibiyle çalışılıyor.Taşınmazlara el koyma söz konusudeğil. Rezerv alan ilanı ile hiçbirvatandaş başka bölgeye gönderilmeyecek.Mülkiyet hakkı,Anayasa'nın 35. maddesiile korunan bir hakolup, Rezerv Yapı Alanıuygulamaları mülkiyethakkını ihlal edenveya ortada kaldırılanbir işlem değil.Bakanlıkça yürütülenuygulamalar afetzedevatandaşların yerindeikâmet etmelerini sağlamayayönelik yürütülenuygulamalar olup, alanda taşınmazıbulunan vatandaşların tapularınael konulması veya mülksüzleştirilmesisöz konusu değil.11 ilde, öncelikle planlama veprojelendirme çalışmalarına altlıkoluşturan hâlihazır harita, mikrobölgelemeetüt raporu veya planaesas jeolojik ve jeoteknik etütraporlarının hazırlamasına yönelikçalışmalar yapıldı.Bu çalışmalaragöre Bakanlıkça 6306 sayılıKanun kapsamında "Riskli Alan"veya "Rezerv Yapı Alanı" olarakbelirlenen alanlarda yapılan imarplanı çalışmaları devam etmekteolup, büyük bir kısmı tamamlanmaaşamasında bulunuyor. Bualanlar hariç depremden etkilenenillerin imar planı çalışmaları ilgiliBelediye başkanlıklarınca yürütülüyor.Rezerv Yapı Alanı'nda uygulamagören alanlara yönelik hak sahipliğive taşınmaz değerleme çalışmalarıetaplar halinde devam etmekteolup, SPK tarafından verilendeğerleme lisansına sahipuzmanlar tarafındansüreç yürütülüyor.