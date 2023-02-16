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Haberler Ekonomi Haberleri Depremzedelerden elektrik aboneliğinde ‘güvence bedeli’ alınmayacak
Giriş Tarihi: 16.2.2023 13:08 Son Güncelleme: 16.2.2023 13:09

Depremzedelerden elektrik aboneliğinde ‘güvence bedeli’ alınmayacak

Samsun, Ordu, Amasya, Sinop ve Çorum illerine yerleşen depremzedelerden elektrik aboneliğinde ‘güvence bedeli’ alınmayacağı açıklandı.

İHA
Depremzedelerden elektrik aboneliğinde ‘güvence bedeli’ alınmayacak

YEPAŞ, yaşanan iki büyük depremin ardından Samsun, Ordu, Amasya, Sinop ve Çorum illerine gelen depremzedelerden 'güvence bedeli' alınmayacağını duyurdu.

Firmanın Genel Müdürü Arif Akşam yaptığı açıklamada, "Depremzedelerin, AFAD tarafından ya da valiliklerin ilgili birimlerinden, kaymakamlıkların ilgili birimleri tarafından verilmiş olan belge ile ve bu belge dışında ekstra hiçbir belge talep etmeden ve 'güvence bedeli ödemesi' almadan işlemelerini en hızlı şekilde tamamlayıp sahada enerjinin bir an önce verilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

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Depremzedelerden elektrik aboneliğinde ‘güvence bedeli’ alınmayacak
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