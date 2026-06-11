Ders zili yerine tatil zili

Okulların kapanmasına günler kala tatil sezonu için turizmde hazırlıklar başladı. Ancak bu yıl alışılmışın dışında bir hareketlilik yaşanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan güncel takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Turizm sektörü yaz sezonunun en yoğun dönemlerinden biri olan haziran sonuna hazırlanırken, binlerce aile fiyatların daha düşük olması nedeniyle tatil planını erkene çekti. Birçok tur paketi ve otelin fiyatının okullar kapanmadan önceki hafta ile okulların kapandıktan sonraki hafta arasında yüzde 50'ye varan fiyat farkı bulunuyor. Sektör temsilcileri, özellikle 15-25 Haziran tarihleri arasında beklenmedik bir rezervasyon yoğunluğu yaşandığını belirtiyor.

FİYATA GÖRE TATİL

Turizmcilere göre aileler artık tatil planlarını okul takviminden çok fiyat takvimine göre yapıyor. Aynı otelde, aynı odada ve aynı hizmet kalitesinde yalnızca birkaç günlük tarih farkıyla ortaya çıkan yüksek fiyat değişimleri velilerin kararını doğrudan etkiliyor. Turizm sektöründe "okul çıkışı tarifesi" olarak adlandırılan dönemle birlikte fiyatların hızla yükseldiğini belirten sektör temsilcileri, dört kişilik bir ailenin aynı tatil için birkaç gün erken rezervasyon yaptığında binlerce lira daha az ödeme yapabildiğini ifade ediyor. Bu nedenle birçok aile çocuklarının son hafta derslerini kaçırmasını göze alarak tatili erkene alıyor. Özellikle ilkokul ve ortaokul çağındaki öğrencilerde devamsızlıkların arttığı, bazı sınıflarda son hafta katılım oranlarının ciddi şekilde düştüğü belirtiliyor.

EĞİTİMCİLER MEMNUN DEĞİL

Oteller, seyahat acenteleri ve ulaşım firmaları açısından erken başlayan hareketlilik sezonun daha dengeli dağılmasını sağlıyor. Ancak eğitim çevreleri aynı görüşte değil. Uzmanlar, son hafta derslerin her ne kadar sınav yoğunluğunun azaldığı bir dönem olsa da öğrencilerin eğitimden kopmasının yanlış bir alışkanlık oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle fiyat baskısının aileleri böyle bir tercihe zorlamasının eğitim sistemi açısından ayrıca değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.