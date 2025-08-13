Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 13.8.2025 13:55 Son Güncelleme: 13.8.2025 14:21

Dev bankadan Ethereum tahmini

Kripto para piyasası ABD'nin Çin'e karşı gümrük vergilerini 90 uzatacağını açıklamasıyla yükselişe geçti. Piyasalarda yaşanan olumlu hava Bitcoin ve Ethereum fiyatlarını artırırken ABD enflasyon verisi öncesi değer kayıpları başladı. İngiltere merkezli dev banka Standard Chartered, Ethereum için rekor tahminini açıkladı.

Bitcoin fiyatı, hafta başında 4 haftanın en yüksek seviyesi olan 122.308 doları gördü. Kripto para piyasaları yükselişe geçerken piyasalarda ABD enflasyon verisi öncesi düşüşler yaşandı. İngiliz bankadan Ethereum tahmini geldi.

YIL SONU TAHMİNİNİ DEĞİŞTİRDİ

Standard Chartered, çarşamba günü ether için yıl sonu hedefini 4.000 dolardan 7.500 dolara çıkardığını açıkladı. Banka, tahminlerini yukarı yönlü revize etmesini endüstri katılımındaki iyileşme ve Ethereum hazine şirketlerinin ortaya çıkışını gerekçe gösterdi.

Kurum, 2028 yıl sonu ether tahminini de 7.500 dolardan 25.000 dolara çıkardı. Dünyanın iki numaralı kripto para birimi, en son Kasım 2021'de görülen 4.679,47 dolar seviyesinden işlem görmekteydi.

