Dev bankalardan Türkiye övgüsü

Dünyanın önde gelen finans kurumlarından Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerinde olumlu beklentilerini artırmaya devam ediyor. Son olarak HSBC ve Deutsche Bank'ın yayımladığı raporlar, Türk lirası cinsi tahvillerin küresel yatırımcılar açısından öne çıktığını ortaya koydu. HSBC ayrıca Türk sermaye piyasalarının ralliye hazırlandığını vurguladı.

Deutsche Bank, Türkiye'nin yerel tahvil piyasasına ilişkin tavsiyesini "ılımlı ağırlık artır" seviyesinden "güçlü ağırlık artır" seviyesine yükseltti. Bankanın stratejistleri tarafından hazırlanan CEEMEA Makroekonomi ve Strateji Haftalık Raporu'nda, Türkiye'nin sabit getirili varlıklarının destekleyici para politikası görünümü ve uzun vadeli getiri potansiyeli sayesinde en cazip piyasa konumuna yükseldiği ifade edildi. Raporda, düşük yatırımcı pozisyonlanması, yaz dönemindeki tahvil arzı görünümü ve cazip değerlemelerin Türkiye'yi öne çıkardığı belirtilirken, zayıflayan iç talep, gerileyen enflasyon baskıları ve önümüzdeki dönemde beklenen faiz indirimlerinin tahvil piyasasını destekleyeceği vurgulandı.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ GÜÇLENİYOR

Deutsche Bank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizinde ilk indirimi 2026 yılının son çeyreğinde gerçekleştirmesini beklediğini açıkladı. Banka, yıl sonunda politika faizinin yüzde 36 seviyesine gerileyeceğini öngörürken, temmuz ayında fonlama maliyetinin yüzde 40 seviyesinde kalmasını, normalleşme sürecinin ise eylül ayında başlamasını bekliyor. Raporda, yükselen enerji fiyatları ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29'dan yüzde 30'a yükseltilmesine rağmen dezenflasyon sürecinin devam edeceği görüşü korundu. Deutsche Bank, son dönemde artan portföy girişleri ve turizm gelirlerinin etkisiyle uluslararası rezervlerde görülen artışın dış şoklara karşı önemli bir koruma sağladığını değerlendirdi.

BORSADA RALLİ BAŞLAYACAK

Türkiye'ye ilişkin olumlu görüş açıklayan bir diğer küresel finans kuruluşu ise HSBC oldu. Banka, yayımladığı analizde Türkiye ekonomisindeki dengelenme sürecinin güçlendiğine işaret ederek, para politikasındaki sıkı duruşun enflasyonda kalıcı düşüşü desteklediğini değerlendirdi. HSBC, enflasyondaki gerileme ve para politikasında normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Türk lirası cinsi varlıklara olan ilginin artabileceğini belirtirken, mali disiplinin korunması ve rezervlerdeki iyileşmenin yatırımcı güvenini desteklediğini vurguladı.

Türk hisse senetlerinin hak ettiği değerin altında olduğunu ve yabancı takas oranının düşük seyrettiğini vurgulayan banka, "ağırlığını artır" tavsiyesini koruduğunu duyurdu. HSBC ekonomistleri, iç piyasadaki olumlu gelişmelerin sürmesi durumunda eylülde faiz indirim döngüsünün başlama olasılığına dikkat çekerek, 2026'nın dördüncü çeyreğinden itibaren 2027 boyunca devam edecek kalıcı bir ralli öncesinde piyasanın birkaç ay daha dar bir bantta kalacağını öngörüyor.

KÜRESEL YATIRIMCI İLGİSİ ARTIYOR

Arka arkaya gelen iki rapor, uluslararası yatırım kuruluşlarının Türkiye piyasalarına bakışında olumlu bir değişime işaret ediyor. Özellikle yüksek reel getiri potansiyeli, enflasyondaki düşüş beklentisi, rezervlerdeki toparlanma ve para politikasında öngörülebilirliğin artması, Türk lirası cinsi tahvilleri küresel yatırımcıların radarına taşıyor. Uzmanlara göre, faiz indirim sürecinin kontrollü şekilde başlaması halinde orta vadeli Türk tahvilleri yatırımcılar açısından daha yüksek getiri potansiyeli sunabilir. Bu nedenle Türkiye, küresel yatırım bankalarının gelişmekte olan piyasalar arasında en fazla öne çıkardığı ülkelerden biri haline geliyor.