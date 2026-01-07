Dev işbirlikleriyle hedef büyüttü

arsaVev, 2026 yılına ilişkin hedef ve planlarını paylaştı. 2025 yılı boyunca projelerini yalnızca yatırım değeri yüksek lokasyonların seçimiyle değil, uzun vadeli yaşam ve getiri perspektifiyle de ele aldığını vurgulayan arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, bu yaklaşımı şu sözlerle değerlendirdi: "Biz yatırımcıya yalnızca bir tapu vermiyoruz, planlanmış bir gelecek sunuyoruz. Bizim için esas mesele lokasyon değil, o lokasyonda nasıl bir yaşam ve nasıl bir gelecek kurguladığımızdır. Bu bakış açısı, arsaVev'in tüm projelerine yön veren ana yaklaşımı oluşturuyor."

ATİNA VE BERLİN

2025 yılı boyunca yatırımcıyla kurulan temasın niteliğini artırmaya odaklanan arsaVev, Türkiye'de ve yurt dışında fiziksel ve operasyonel varlığını güçlendiren adımlar attı. Yurtdışındaki ilk somut örneği ise Atina'da geliştirilen proje oldu. Atina'da kazanılan bu operasyonel deneyimin ardından arsaVev, Berlin'de yurtdışındaki ilk satış ofisini açarak ihracat ve güven modelini bir adım ileri taşıdı. Öztürk, Berlin ofisiyle birlikte arsa ve konut ihracatının doğrudan kendi kurumsal yapısı üzerinden yönetilmeye başlandığını belirtti. 2025'in son döneminde arsa- Vev'in Southern Pacific Insurance Corporation (SOPAC) ile hayata geçirdiği uluslararası finansman sigortasının yatırım sürecine farklı bir standart kazandırdığını ifade eden Öztürk, şunları anlattı: "Bu sigorta sayesinde yatırım süreci yalnızca bugünün koşullarıyla değil, olası tüm senaryolarla ele alınıyor. Riskler yok sayılmıyor, yönetiliyor. Bu yaklaşım yatırımcıya somut ve kurumsal güvence sunuyor."

ACCOR İLE İŞBİRLİĞİ

arsaVev'in Accor Group çatısı altındaki Mövenpick markası ile Balıkesir projesi için hayata geçirdiği otelin yaşam ve yatırım anlayışını yeni bir boyuta taşıdığını belirten Öztürk, "Bu iş birliği ile erişilebilir olarak sunduğumuz Balıkesir projesinin hem yaşam hem de yatırım değeri katlanarak yükselecektir" dedi. Accor Türkiye Premium, Orta Ölçekli& Ekonomi Markaları Operasyon Başkan Yardımcısı Sinan Köseoğlu ise, "arsaVev'in Balıkesir projesinde Mövenpick markamız ile yer alacağımız için oldukça mutluyuz" diye konuştu.