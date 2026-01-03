Dev kredide aslan payını kadınlar alacak

Akbank, Asya Kalkınma Bankası'ndan (ADB), 100 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli kaynak sağladı. Bu işlem, Akbank'ın ADB'den aldığı ilk kredi olmasının yanı sıra, ADB Yönetim Kurulu tarafından Türkiye'de özel sektör için onaylanan ilk işlem olma özelliğini taşıyor. Söz konusu kaynak, KOBİ'lere, kadın KOBİ'lere, depremden etkilenmiş ve kapsayıcı büyüme odağında desteklenen bölgelerdeki KOBİ'lere kullandırılacak. Böylelikle Akbank hem kadınların finansal fırsatlara erişimini artıracak hem de kapsayıcı büyüme odağındaki bölgelere finansman desteği sağlayacak. ADB ile olan işbirliği KOBİ'lerin finansal olarak güçlenmelerine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren Akbank Dönüşüm Akademisi'ni de destekleyerek uzun vadeli sürdürülebilirliğin sağlanmasında rol oynayacak.Akbank Genel Müdürü Kaan Gür "100 milyon dolar tutarındaki finansman işlemini, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme vizyonumuzun somut bir yansıması olarak görüyoruz. Fonların en az yüzde 50'sini sermayesinin en az yüzde 51'i kadınlara ait olan KOBİ'lere, yüzde 25'ini ise kapsayıcı büyüme odağında desteklenen ve depremden etkilenen bölgelere tahsis ederek, kadın girişimciliğini desteklemeyi ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu işlem, Akbank'ın güçlü iş birlikleri aracılığıyla ekonomik büyümeyi destekleme konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor" dedi.