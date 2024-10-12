Dev proje 2025 sonunda tamamlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaklaşık 229 kilometre uzunluğundaki Halkalı-IspartakulÇerkezköy- Kapıkule Hızlı Tren Hattı projesinin Halkalı- Ispartakule Hızlı Tren Hattı etabının genelinde yüzde 69 ilerleme sağlandığını belirterek, etabı Kapıkule-Çerkezköy etabı çalışmaları gibi 2025 yılı sonunda bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Uraloğlu, 2002 yılından bu yana ulaşım alanında yaptıkları yatırımlarla ülke içinde çok modlu bağlantıyı sağlamanın yanı sıra, kıtalar arasında kesintisiz ulaşım sağlayacak uluslararası projeleri de hayata geçirdiklerini anlattı. Uraloğlu, "Bu hattımız tamamlandığında, Ispartakule'den devam edecek 67 kilometrelik hatla, İstanbul'u mevcut Halkalı İstasyonu'ndan Çerkezköy ilçesine bağlayacak yolcu ve yük hizmetlerini sağlayacak ve Çerkezköy- Kapıkule hattına entegre edecek. Böylece Türkiye'nin Avrupa sınırına bağlanan Trans-Avrupa Ulaşım Ağının bir parçası olacak. 2053 yılı hedeflerimiz doğrultusunda, demiryolu hat uzunluğumuzu 28 bin kilometrenin üstüne yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi. Halkalı-Ispartakule-Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın 3 etaptan oluştuğuna dikkati çeken Uraloğlu, "Tüm etapların tamamlanmasıyla, mevcut hat kapasitesini 4 kat artırmayı hedefliyor, yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük taşıma süresinin ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya düşmesini planlıyoruz" diye konuştu.Bakan Uraloğlu, projenin en uzun ilk etabı olan 153 kilometre uzunluğundaki Kapıkule-Çerkezköy hattının finansmanında kısmen İPA yani Avrupa Birliği fonu kullandıklarını bildirdi. Bu etapla ilgili bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti: "Toprak, kazı ve dolgu çalışmalarını tamamlama aşamasındayız. Toplam bin 83 metre uzunluğundaki 2 viyadüğün inşasını tamamladık. 8 aç-kapa tünelinin 6'sını bitirdik, 2'sinin çalışmaları sürüyor. 32 demiryolu köprünün 25'ni, 52 alt geçidin 49'unu, 62 üstgeçitten 48'ini ve 181 menfezden 162'sini tamamlayarak, proje kapsamındaki sanat yapılarının büyük çoğunluğunu da bitirdik. Yine, bu proje kapsamında Babaeski, Lüleburgaz, Büyükkarıştıran, Kapıkule olmak üzere 4 yeni istasyon binasını da inşa ediyoruz. Mevcutta Çerkezköy Yük İstasyonu ve Edirne istasyon binaları ve çevre sahalarını düzenliyoruz. Kapıkule-Çerkezköy etabının genelinde yaklaşık yüzde 88 fiziki ilerleme sağladık ve bu etaptaki çalışmalarımızı 2025 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz." Halkalı-Ispartakule etabında tünel açma çalışmalarının geçen yıl temmuz ayında başladığını anımsatan Bakan Uraloğlu, Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gören Türkiye'nin demir yollarında yeni bir çağ başlattığına işaret etti.