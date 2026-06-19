Dev projenin finansmanı için büyük adım

VAKIFBANK, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Kınalı-Malkara Kesimi proje finansmanı kapsamında 200 milyon euro tutarında ilk sürdürülebilirlik bağlantılı uzun vadeli faiz swap (IRS) işlemini hayata geçirdi. Bankadan yapılan açıklamaya göre, sadece bugünün ihtiyaçlarına değil, Türkiye'nin gelecekteki büyüme potansiyeline katkı sağlayacak alanlara odaklanan bankanın, kaynaklarını Türkiye'ye katma değer sağlayan yatırımlara yönlendirmeye ve reel sektörün sürdürülebilir büyümesini destekleyen yenilikçi finansman çözümleri geliştirmeye devam ettiği dile getirildi.