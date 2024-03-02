Dev seramikler cari açığı düşürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen NG Kütahya Seramik'in "100. Yıl Fabrikaları" adı verilen 9 ve 10'uncu üretim tesisi, Türkiye'yi seramik üretiminde bir üst lige taşıdı. 160*320 santimetre ile dünyanın en büyük boyutlarında seramiklerinin üretileceği fabrika, cari açığın düşürülmesine de katkı sunacak. Daha önce bu büyüklükteki ürünlerin ithal edildiğini söyleyen NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, "Şimdi bu yatırımla kendimiz üretip iç piyasaya satacağız. Hatta açılış törenimize katılan dostlarımızdan ilk günde 400 bin metrekarelik sipariş aldık. İthalatın önünü kesecek olan yatırımımız cari açığın azalmasına büyük katkı verecek" dedi. 4 milyon metrekare üretim kapasitesine sahip olan fabrikada, 5 bin 750 kişi istihdam ediliyor.İki yıl süren ve 140 milyon euroluk yatırımla hayata geçirilen tesiste, görünümü mermerle birebir aynı, fiyatı ise mermerin 5'te 1'i kadar olan seramikler üretilecek. Hedeflerinin öncelikli olarak iç pazar olduğunu kaydeden Güral, şunları söyledi: "Ürün Türkiye'de şu anda üretilmediği için tamamıyla ithalatla karşılanıyor. Tabi bu da cari açığa neden oluyor. Bu durumu ortadan kaldırmak için öncelikli hedefimiz şu anda iç piyasa. Sonraki etapta ise ihracat olacak. ABD'de Texas, Suudi Arabistan'da ise Cidde ya da Riyad'da fabrika kurmayı düşünüyoruz." Erkan Güral, 100. Yıl Fabrikaları'nın 1 yıl içinde halka arz olabileceği bilgisini de paylaştı.Güral ürünün kurşungeçirmezlik özelliği ile ilgili şu bilgileri verdi: "9 milimetre çapındaki mermilerin içinde kaldığı, delip geçmediği seramikler ürettik. Açılışımızda büyük kalaşnikof mermiyle denediğimiz için dayanamadı maalesef... Biraz daha geliştirirsek yapabiliriz diye düşünüyorum. Güvenli yapılarda alternatif olarak kullanılabilir."