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Giriş Tarihi: 30.3.2022

Dev vanalardan ilki geldi

Dev vanalardan ilki geldi
TÜRKİYE tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin gerçekleştiği Sakarya Sahasında, gazın karaya çıkması için çalışmalar Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından tüm hızıyla sürüyor. Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne keşfi sırtlayacak borular gelmeye devam ederken, kullanılacak ekipmanlar bir bir sahaya giriş yapıyor. Son olarak denizdeki gazı karaya taşımada kullanılacak kuyubaşı vanalarından ilki Filyos'a getirildi. Ağırlığı 65 ton, yüksekliği 5.1 metre, genişliği 5.9 metre olan dev vana, içinde bulundurduğu akış ölçer, sensör, detektör ve çeşitli vana takımlarıyla üretilecek gazı kuyubaşından üretim dağıtım haznesine iletecek. Her kuyunun başında bulunacak vanalardan toplamda 9 adet daha gelmesi planlanıyor.
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Dev vanalardan ilki geldi
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