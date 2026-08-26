Devler Türkiye’ye geliyor! 2,75 trilyon dolarlık pazar İstanbul’da buluşacak

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) işbirliğiyle gerçekleştirilecek zirvede, dünyanın farklı bölgelerinde faaliyet gösteren küresel e-ticaret platformları yer alacak.

Zirvenin tanıtım toplantısı Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Erbülent Kurşun, TİM Başkan Vekili Çetin Tecdelioğlu, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü E-İhracat, Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Hasan Önal ve ETİD Genel Sekreteri Ömer Gürkan'ın katılımıyla TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Tecdelioğlu, burada yaptığı konuşmada, zirvenin ikincisinin 3-5 Eylül'de düzenleneceğini belirterek, "2024'teki zirvede 1 milyar doların üzerinde bir işlem hacmi oluştu. Bunlar çok ciddi rakamlar ve 2024'te ihracatımıza pozitif yönde etkili oldu." dedi.

Dünyanın tarihi bir eşikten geçtiğini anlatan Tecdelioğlu, "Tüketiciler artık bir dokunuşla dünyanın bir ucundaki alışverişi yapabiliyorlar. Yeni çağda, yeni değişen ticaret düzeninde Türkiye olarak artık masanın içinde bir oyun kurucu olmak zorundayız. 'Made in Türkiye' markasını tüm dünyaya, dünyadaki tedarik zincirlerinin içinde olarak, tüm pazar yerlerinde tüketimin içinde tutan ve satan üreten olmak zorundayız." diye konuştu.

Tecdelioğlu, bakanlık ve ETBİS verilerine bakıldığında e-ticaret hacminin 4,5 trilyon liraya ulaştığına değinerek, "Dolar bazında 115 milyar seviyesine gelmiş durumdayız. Dijital dünyada bayrak sallayan şirket sayımız ise 634 bin firmayı bulmuş durumda. Hedefimiz e-ihracatımızın ihracattaki payını yüzde 10 seviyesine çıkarmak." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un dünya devi pazar yerlerine, küresel lojistik aktörlerinin ve yerli üreticilerin buluştuğu bir dijital merkeze dönüşmesini istediklerini söyleyen Tecdelioğlu, bu amaçla da ulusal markaları dünya ligine taşıyarak ihracat ailesinin içinde daha güçlü bir e-ticaret kasının oluşmasını arzu ettiklerini bildirdi.

"50 PAZAR YERİNİN KÜRESEL TİCARETTEKİ PAYI YAKLAŞIK 2,75 TRİLYON DOLAR"

Hasan Önal da pandemi döneminde e-ticaret farkındalığının arttığına değinerek, 2019'da küresel e-ticaretin 3,2 trilyon dolar olduğunu, 2026'da 7 trilyon dolar olmasının beklendiğini söyledi.

Zirveye bu yıl 50 pazar yerinin geleceğini belirten Önal, 28 panel düzenleneceğini dile getirdi.

Önal, küresel ticaretin yüzde 50'sinin Çin kaynaklı olduğunu kaydederek, "E-ticareti anlamak için Amerika'ya değil Çin'e bakmamız gerekir. Çünkü dijital ticarette Çin kendini farklı konumlandırmıştır. Çin, Hindistan, Brezilya, Latin Amerika'dan markalar ve pazar yerleri gelecek. 50 pazar yerinin küresel ticaretteki payı yaklaşık 2,75 trilyon dolar. Küresel e-ticaretin yaklaşık yüzde 40'ı belki de biraz üstü Haliç Kongre Merkezi'ne geliyor." diye konuştu.

Bu pazar yerlerinde firmaların lokal iş ortaklarına ihtiyacı olduğunu ifade eden Önal, zirvenin dijital dönüşüme de katkı sağlayacağını bildirdi.

Erbülent Kurşun ise amaçlarının ihracatı mümkün olduğunca gündemde tutmak olduğunu anlatarak, "Bu pazar giderek gelişen bir pazar, büyüyen bir pazar ve hızla büyüyor. Dolayısıyla biz de bu pazardan mutlaka payımızı almak istiyoruz." dedi.

"KÜRESEL YERELLEŞMEYE ODAKLANDIK"

Toplantının sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hasan Önal, e-ihracat destekleri ve korumacılık önlemlerine yönelik soruya şu yanıtı verdi:

"Küresel yerelleşmeye odaklandık. Biz aslında malın Türkiye'den gönderilmesine B2C modelden ziyade malın varış ülkesinde depolanması ve müşteriye ulaştırılmasını odaklanıyoruz. B2B geleneksel ticaret daha sonrasında da tüketiciye ulaştırılacak B2C modeline yönelik biz e-ihracat modelimizi kurguladık. Bu anlamda bizim destek modellerimiz buna hazır bir şekilde kurgulanmış. Fakat biz pazar yeri komisyonu desteğini sadece spesifik ülkeler için kurgularken bu önlemlerin devreye girmesiyle birlikte pazar yeri komisyonu desteği sadece 8 ülke ile sınırlıyken 35 ülkeye çıkardık."

Bu yıla ilişkin beklentilerin sorulması üzerine Önal, "Son rakamlarımıza göre e-ihracatta bu yılı 6 milyar dolarla tamamlamayı hedefliyoruz. 2022'de yıllık 10 bin doların üzerinde e-ihracat yapan tüzel firma sayımız 8 bin 132 iken, yüzde 40,4 artışla 2025'te 11 bin 420'ye yükseldi." ifadesini kullandı.

Çetin Tecdelioğlu da zirve kapsamında ne kadarlık bir işlem hacmi oluşacağına yönelik soruya ilişkin şunları kaydetti:

"Bu yıl da 1 milyar doların üzerinde bir işlem hacmi bekliyoruz. Tüm firmalar e-ihracattan pazar payı almak istiyorlar, iştahları çok yüksek. Ama bu işe nasıl ulaşacaklarıyla ilgili kaygıları vardı. Ticaret Bakanlığımızın e-ihracatla ilgili sayfasına girdiğimiz zaman hangi ülkede, hangi pazar yerlerine nasıl dükkan açılır, nasıl oralarda vergilerle karşılaşılır, nasıl başvuru yapılır? Bir reçetemiz var. Bu gerçekten çok kıymetli bir çalışma. Bunu yapay zekayla da artık hangi ürünü nerede daha rekabetçi satabileceğimize dair yönlendirmeler yapıyoruz."

KOBİ'lerin e-ticarette gelişmesine yönelik sağlanan desteklere ilişkin soruya Tecdelioğlu, "Herkes e-ticarette katma değerli iş yapmak istiyor. Yani çünkü yurt içinde ve dünyada rekabet koşullarının daralması e-ihracattaki katma değeri yakalamak için herkeste bir heyecan var. Bizim ihracatçı birliklerimize, alt sektörlerimize iş düşüyor. Her sektörün kendi içinde e-ihracatı nasıl geliştirebileceğine yönelik çalışmalar yapıyoruz." yanıtını verdi.