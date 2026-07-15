Dezenflasyon süreci devam edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda reel sektörün finansmanı ve 12. Yargı paketi değerlendirildi. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, dezenflasyon sürecinin yılın kalanında devam etmesinin beklendiği açıklandı.

YATIRIMA DESTEĞE DEVAM

Kurul, ekonominin şoklara karşı dayanıklılığının arttığını vurgularken, reel sektöre yönelik 1 trilyon liralık finansman desteği ve yatırım ortamını güçlendirecek adımların süreceğini bildirdi. Yapılan yazılı açıklamada, "Yapısal dönüşümü esas alan politikalarımızla ihracat odaklı büyümeyi ve reel sektörün rekabet gücünü destekliyoruz. Bu kapsamda Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi programının kapsamını genişleterek bütçesini 750 milyar Türk lirasına yükseltiyor, imalat sektöründe faaliyet gösteren sanayicilerimizin işletme sermayesini güçlendirecek uygun koşullu 250 milyar Türk Lirası tutarındaki yeni bir kredi paketini hayata geçiriyoruz. Beşeri sermayenin niteliğini artıracak, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu beceri ve yetkinlikleri geliştirecek politikaları hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki dönemde başta gençler, kadınlar ve iş gücüne katılımda güçlük yaşayan kesimler olmak üzere potansiyel iş gücünü istihdama kazandırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz" denildi. Toplantıda görüşülen temel hususlara ilişkin açıklamada, "Ekonomiye ve yatırım ortamına etkisi bulunan düzenlemeler değerlendirilmiş, iş ve yatırım ortamının güçlendirilmesine yönelik atılması gereken ilave adımlar ele alınmıştır" bilgisi paylaşıldı.

KİMLER KATILDI?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ve bazı bakan yardımcıları katıldı.