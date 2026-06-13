Dezenflasyon süreci yoluna girecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun kalıcı şekilde tek haneye indirilmesi için maliye politikası ve yapısal reform ayağıyla en güçlü desteği vermeye devam edeceklerini belirterek, "Şoklara rağmen önemli olan ilerlemedir. Bizim için önemli olan gidişatın yönüdür. O anlamda baktığınız zaman birkaç aylık gecikmeyle dezenflasyon süreci tekrar devam edecek ve yoluna girecektir" dedi. İstanbul Finans Merkezi (İFM) Ziraat Bankası Genel Müdürlük Oditoryumu'nda gerçekleştirilen Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) 69'uncu Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Şimşek, "Biraz geç de olsa başaracağız" mesajı verdi.

ENDİŞEYE MAHAL YOK

ABD/İsrail-İran savaşı sonrasında enerji fiyatlarında yaşanan sert artışın vatandaşlara yansımaması için eşel mobil sistemini devreye aldıklarını ifade eden Şimşek, bunun bütçede oluşturulan mali alan sayesinde mümkün olduğunu vurguladı. Bakan Şimşek, döviz rezervlerinde savaş öncesinde çok iyi bir noktaya gelindiğini, savaşın etkisiyle bir miktar çıkış yaşandığını belirterek, şöyle konuştu: "Rezervlerin önemli bir kısmı altın cinsinden ve maalesef bu dönemde altın fiyatlarındaki gerilemenin olumsuz etkilerini yaşadık. Geçmiş şoklara oranla burada da endişeye mahal yok.

Rezerv yeterliliğinin bir sürü tabii ölçütü var. Yüzde 27 civarı, yani eşik değer yüzde 20 yeterliyken yüzde 27'deyiz. Rezerv, yine IMF'nin bir tanımı var, yani tabii ki kur rejimine göre değişebiliyor ama yüzde 100'lük bir oran üzerinden bakarsak burada da yine yeterli düzeye yakınız, yüzde 95 civarındayız, bu düşmüş hali. Yine, kaç aylık ithalatı karşılayacak rezerviniz var? Genelde 3 aylık ithalatı karşılayacak rezerv yeterli görünürken, Türkiye'de hala 5 aya yakın ithalatı karşılayacak düzeyde rezerv var." Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Bakan Şimşek, terör nedeniyle uzun bir süre yatırımların arzulanan hızda olmadığını belirterek, "'Terörsüz Türkiye' ile birlikte ben inanıyorum ki genç nüfus avantajı, iyi insan kaynağı, iyi altyapı, teşviklerle birlikte Türkiye için büyük bir avantaja dönüşecek. Ve biz, terörle mücadeleye harcadığımız kaynakları insani kalkınmaya ve gelişmeye harcayacağız ve bu, Türkiye için çok büyük fırsatlar içeriyor" dedi.

OSMANLI'DAN BU YANA KIRILGAN

Şimşek, cari açığın Türkiye için Osmanlı'dan beri kırılganlık kaynağı olduğunu kaydederek, son yıllarda yapısal olarak cari açıkta iyileşme yaşandığını, bunun konjonktürel değil yapısal olduğunu, altın hariç bakıldığında bu yapısal iyileşmenin daha net görüldüğünü söyledi. Fiyat istikrarının kalıcı olarak sağlanması, mali disiplinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir cari dengenin tesis edilmesinde en kritik unsurun yapısal dönüşüm olduğunu vurgulayan Şimşek, bu alandaki değerlendirmelerini de paylaştı. Şimşek, AK Parti hükümetlerinin en önemli başarısının ekonomide bütçe disiplini olduğunu kaydederek, 2002 öncesinde oldukça yüksek seyreden bütçe açığı oranının AK Parti döneminde ortalama yüzde 3 civarında olduğunu söyledi.

'SIKI DURUŞ SÜRECEK' MESAJI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da enerji fiyatlarındaki hızlı yükselişin nisanda enflasyonu yukarı taşıdığını belirterek, dezenflasyon sürecinin korunması için sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini açıkladı. Karahan, "Merkez Bankası olarak fiyat istikrarını ve finansal istikrarı koruyacak şekilde tüm politika araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. Bankacılık sektörünün sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde büyümesinin yolu düşük ve istikrarlı enflasyondan geçiyor" dedi. Karahan, bankacılık sektörünün sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde büyümesinin yolunun düşük ve istikrarlı enflasyondan geçtiğini söyledi.

BANKACILIKTA SORUMLULUK ARTACAK

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Şahap Kavcıoğlu, gelecek dönemin bankacılık sektörü için sorumluluğun da fırsatın da arttığı bir dönem olacağını, tasarrufu yatırıma, kaynağı üretime dönüştüren temel mekanizmanın bankacılık sistemi olduğunu bildirdi. Kavcıoğlu, şöyle konuştu: "Önümüzdeki dönemde sektörün büyümeyi destekleyici ve istihdamı artırıcı alanlarda kredi kullandırması ayrı önem taşıyacak. Kaynağın üretime, ihracata ve verimlilik artışı sağlayan yatırımlara yönelmesi yalnız büyüme açısından değil, bankacılık sektörünün aktif kalitesi açısından da belirleyici."

TAKİP ORANI YÖNETİLEBİLİR SEVİYEDE

TÜRKİYE Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar da sektörün bilanço büyüklüğünün 2026 Nisan itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artarak 50 trilyon lirayı aştığını belirterek, "İlk 4 ay itibarıyla sektörün kredi hacmi yıllık bazda yüzde 39 artarak 25 trilyon lirayı aşmıştır. Toplam kredilerin yüzde 27'si ekonomimiz için istihdamın, üretimin ve yeniliğin belkemiği olan KOBİ'lerimize kullandırılmıştır" dedi. Yurt dışı kaynaklı artan belirsizlikler ve tedarik sisteminde zorluklar yaşandığını ifade eden Çakar, "Tedarik sisteminde yaşanan zorluklar, dış talebin nispeten ve fonlama koşullarının mevcut seviyesi sektörün aktif kalitesi üzerinde etkili olsa da, takip oranı yüzde 2.8'le makul ve yönetilebilir düzeyde" dedi.