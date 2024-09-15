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Giriş Tarihi: 15.9.2024

DHMİ’ye Çakmak, TÜBİTAK’a Aydın

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nde Genel Müdürü Hüseyin Keskin'in yerine Enes Çakmak getirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığına Muhammet Kasım Gönüllü atandı. TÜBİTAK Başkanlığı'na Orhan Aydın, Başkan Yardımcılığına Mesut Güner, Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Ahmet Yozgatlıgil getirildi. Rekabet Kurulu Üyesi Berat Uzun görevden alındı. Yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Rıdvan Duran atandı. TPAO Yönetim Kurulu üyeliğine Ahmet Berat Çonkar, BOTAŞ Yönetim Kurulu üyeliğine Kerim Taşkıran ve Muhammed Talha Pamukçu atandı.
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DHMİ’ye Çakmak, TÜBİTAK’a Aydın
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