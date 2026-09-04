Dijital Asistan “Bilge” 2 yaşında

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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TÜRKİYE Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in üretken yapay zekâ destekli akıllı kişisel asistanı Bilge, ikinci yılında kişiselleştirilmiş yönlendirme ve gerçek zamanlı işlem yetkinliklerini tek bir deneyimde buluşturuyor. Türkiye Sigorta'nın mevcut ve potansiyel müşterilerine, acentelerine ve saha satış ekiplerine en iyi hizmeti sunabilmek amacıyla hayata geçirilen Bilge, internet sitesi, mobil uygulama, acente ekranları, saha uygulamaları ve kurum içi platformlarda hizmet veriyor. Bilge, kullanıcının kimliği, rolü, ihtiyacı ve bulunduğu platforma göre yanıtlarını ve sunacağı işlemleri kişiselleştiriyor.