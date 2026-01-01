Dijıtal bankacılıkta “ölçek” kadar “derinlik ve güvenlik” de önem taşıyor

Bankacılık sektöründe dijitalleşmenin güçlü bir ivme kazandığı 2025 yılında, rekabetin kuralları yeniden yazılıyor. 2025 yılı verileri, Türkiye'de finansal teknolojilere olan ilginin gittikçe daha da yükseldiğini ortaya koyuyor. Eylül 2025 itibarıyla Türkiye genelinde aktif dijital bankacılık müşteri sayısı 126 milyonun üzerine çıkmış durumda. Dikkat çekici bir diğer istatistik ise, bu kitlenin yaklaşık 118 milyonunun yalnızca mobil bankacılığı tercih etmesi. Bu veriler, sektörde fark yaratacak unsurun müşteri deneyimi ve güvenlik olduğunu kanıtlar nitelikte. Geçtiğimiz yıllarda bankalar, mümkün olduğunca çok şeritli ve uzun dijital otoyollar inşa etmeye (ölçek ve müşteri sayısı) odaklandı.

GELECEĞİN FİNANSAL ALTYAPISI TOKENİZASYON VE BLOKZİNCİR

Akbank'ın inovasyon ve girişimcilik çalışmalarının merkezi Akbank LAB, bugün Türkiye ve uluslararası inovasyon ekosisteminin güçlü bir parçası olarak tüm dünyadan ödüllü ve öncü çözümleri Türkiye bankacılık sektörü ile buluşturuyor. Bugüne kadar 50'nin üzerinde kavram kanıtlama (PoC) çalışması yürüterek bunların büyük kısmını hayata geçiren Akbank LAB, 2026 projeksiyonunda ise daha radikal teknolojik dönüşümleri hedefliyor. Şebnem Dağ Güven, önümüzdeki dönemde bankacılığın geleceğini şekillendirecek odak noktalarını şöyle sıraladı: "Yapay Zekâ teknolojisini kullanarak 'Akıllı İpuçları' gibi içgörü platformlarıyla bankacılığı salt işlem kanalı olmaktan çıkarıp finansal bir asistana dönüştürmeyi hedefliyoruz. Yeni nesil altyapılar üzerinden tokenizasyon ve blokzincir teknolojilerinin entegrasyonu yapılıyor. Açık Bankacılık sayesinde girişimcilik ekosistemiyle daha sıkı entegrasyon ve iş birlikleri mümkün hale geldi. Akbank, bu stratejiyle dijitalleşmeyi sadece bir kanal stratejisi olmaktan çıkarıp; daha akıllı, güvenli ve akışkan bir finansal ekosistem yaratmayı hedefliyor."

DİJİTAL MÜŞTERİDE YÜZDE 91 ARTIŞ

2025 verileri gösteriyor ki dijitalleşme için gerekli temel bu yollar artık inşa edildi ve herkes kullanıyor. Akbank'ın yeni stratejisi ise bu yollara sadece daha fazla araba sokmak değil; otoyolun aydınlatmasını, akıllı trafik işaretlerini ve güvenlik bariyerlerini (deneyim, yapay zekâ ve güvenlik merkezi) mükemmelleştirerek yolculuğun kendisini kusursuz hâale getirmek üzerine kurulu. Sektördeki bu büyümeye paralel olarak Akbank, uzun süredir devam eden müşteri odaklı yatırımlarının karşılığını güçlü büyüme rakamlarıyla aldı. Bankanın dijital müşteri sayısı, 2021 sonundan bu yana yüzde 91 oranında artarak 12.7 milyona ulaştı. Akbank, bu genişleyen müşteri tabanına yapay zekâ destekli ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmayı önceliklendiriyor.



SEKTÖRDE ÖNCÜ: AKBANK GÜVENLİK MERKEZİ

Dijitalleşmenin en kritik bileşeni olan güvenlik alanında Akbank, sektörde benzeri olmayan bütünsel bir yapıyı hayata geçirdi. Akbank Mobil içerisine entegre edilen Akbank Güvenlik Merkezi, 40'tan fazla güvenlik adımını tek bir çatı altında topluyor. Kullanıcılar; cihaz yönetiminden oturum takibine, "Beni Arayan Akbank mı?" doğrulamasından acil durum bildirimlerine kadar tüm güvenlik süreçlerini tek ekrandan yönetebiliyor. Bu hamle, güvenliği bankanın arka planda yönettiği bir süreçten çıkarıp, müşterinin kontrol edebildiği şeffaf bir deneyime dönüştürüyor.