Dijital baskıda teknoloji şovu başlıdı

Türkiye'nin tek Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri Fuarı SIGN İstanbul, 27'nci kez kapılarını açtı. İstanbul Fuar Merkezi'nde başlayan ve 26 Eylül Cumartesi akşamına kadar ziyarete açık olan fuarda 350'nin üzerinde firma ve marka, yeniliklerini sergiliyor. SIGN İstanbul 2026'nın en dikkat çeken teknolojileri arasında dünyanın en büyük solvent baskı makinesi, dünyanın en hızlı dijital UV baskı makinesi, araç kaplama uygulamaları ve hemen her yüzeye baskı alabilen makineler yer alıyor. Fuarla ilgili açıklamalarda bulunan Informa Genel Müdürü Tuğber Yaşa, 27'ncisini düzenledikleri SIGN İstanbul'da yurtiçi ve yurtdışından 350'den fazla katılımcı markayı, 80'e yakın ülkeden binlerce sektör profesyoneliyle buluşturmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Fuarın sunduğu küresel ölçekteki güçlü iş ağının, sektörün ticaretine milyonlarca dolarlık katkı yapacağını söyleyen Yaşa, "Fuarımızın, ulusal ve uluslararası iş birliklerine, yeni fırsatlara ve başarılı sonuçlara katkı sağlayacağına inanıyoruz. Uzun bir aradan sonra sektörümüzün öncü derneği olan ARED Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği'ni de yanımızda görmek bizi ayrıca mutlu ediyor" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör