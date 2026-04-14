Dijital ekonomi mercek altında! Rekabet Kurumu algoritmaları analiz edecek

YENİ REKABET ARAÇLARI GÜNDEMDE

Rekabet Kurumu, dijital pazarların hızlı ve dinamik yapısının mevcut rekabet araçlarının yeterliliğini yeniden tartışmaya açtığını belirterek, geleneksel müdahale yöntemlerinin dijital ekonomide ne ölçüde etkili olduğunun inceleneceğini bildirdi. Çalışma sonucunda Türkiye'ye özgü yeni rekabet kuralları ve dijital pazarlara yönelik özelleştirilmiş müdahale araçlarının geliştirilmesi hedefleniyor.

ULUSLARARASI MODELLER DE DEĞERLENDİRİLECEK

Açıklamada, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve Almanya gibi ülkelerde uygulanan düzenleme modellerinin de inceleneceği, ancak doğrudan bir model transferi yerine Türkiye'nin piyasa yapısına uygun özgün bir çerçevenin oluşturulacağı vurgulandı.