Dijital ekonomi mercek altında! Rekabet Kurumu algoritmaları analiz edecek

Rekabet Kurumu, dijital pazarların mevcut yapısını ve işleyişini kapsamlı şekilde analiz ederek "Dijital Çağda Rekabet Politikaları Raporu" başlıklı bir rapor hazırlayacak.
DİJİTAL EKONOMİ MERCEK ALTINDA
Kurumun internet sitesinde yer alan açıklamada, dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte piyasa yapılarının köklü bir dönüşüm geçirdiği vurgulandı. Açıklamada, alışverişten sosyal medyaya, arama motorlarından çevrim içi hizmetlere kadar birçok alanda faaliyet gösteren dijital platformların ekonomik dengeler üzerinde belirleyici rol oynadığı ifade edildi.
VERİ VE ALGORİTMALARIN ETKİSİ İNCELENECEK
Çalışma kapsamında özellikle veri sahipliği, algoritmik sistemler ve ağ etkilerinin rekabet üzerindeki etkilerinin detaylı şekilde analiz edileceği belirtildi. Açıklamada, bu unsurların piyasada güçlü ve kalıcı firmaların oluşmasına nasıl katkı sağladığının da değerlendirileceği kaydedildi.
YENİ REKABET ARAÇLARI GÜNDEMDE
Rekabet Kurumu, dijital pazarların hızlı ve dinamik yapısının mevcut rekabet araçlarının yeterliliğini yeniden tartışmaya açtığını belirterek, geleneksel müdahale yöntemlerinin dijital ekonomide ne ölçüde etkili olduğunun inceleneceğini bildirdi. Çalışma sonucunda Türkiye'ye özgü yeni rekabet kuralları ve dijital pazarlara yönelik özelleştirilmiş müdahale araçlarının geliştirilmesi hedefleniyor.
ULUSLARARASI MODELLER DE DEĞERLENDİRİLECEK
Açıklamada, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve Almanya gibi ülkelerde uygulanan düzenleme modellerinin de inceleneceği, ancak doğrudan bir model transferi yerine Türkiye'nin piyasa yapısına uygun özgün bir çerçevenin oluşturulacağı vurgulandı.
"DİJİTAL ÇAĞDA REKABET POLİTİKALARI RAPORU" YAYIMLANACAK
Çalışmanın sonunda hazırlanacak raporun, daha önce yayımlanan "Dijital Dönüşümün Rekabet Hukukuna Yansımaları" çalışmasının güncellenmiş ve genişletilmiş bir devamı niteliğinde olacağı ifade edildi. Raporda, dijital pazarlara ilişkin politika çerçevesinin güçlendirilmesine yönelik kapsamlı analizlerin yer alacağı belirtildi.