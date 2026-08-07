Dijital gelecek için güçlü yatırım

Türk Telekom, 2026'nın ikinci çeyreğinde konsolide gelirlerini yüzde 9.3 artışla 72.8 milyar TL'ye yükseltti. Şirketin, yılın ilk yarısındaki konsolide gelirleri 142.2 milyar TL oldu. Türk Telekom'un, yılın ilk yarısındaki net kârı yıllık 17.2 milyar TL seviyesine ulaştı. 5G ve fiber yatırımlarına hız veren Telekom'un yılın ilk yarısında; güneş enerjisi, imtiyaz süre uzatımı ve mobil lisans bedelleri hariç yatırımları, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 52.3'lük artışla 41.4 milyar TL'ye ulaştı. Toplam abone sayısı 57.6 milyona yükseldi. Fiber ağ uzunluğu 571 bin km'ye, fiber hane kapsaması ise 34.6 milyona ulaştı.

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, toplamda yaklaşık 58 milyon abone tabanına ulaştıklarına dikkat çekerek, "Mobil segmentimizde numara taşıma pazarındaki liderliğimizi sürdürerek yaklaşık 33 milyon aboneye ulaştık ve faturalı abone oranımız yüzde 80'i geçti. Nisan ayında tüm Türkiye çapında hayata geçirdiğimiz 5G servislerimiz ile birlikte, 5G'li müşterilerimizin trafik artışı devam etti" diye konuştu. Şahin sözlerini şöyle sürdürdü: "Türk Telekom olarak ulaşımdan üretime, tarımdan sanayiye kadar pek çok alanda teknoloji birikimimizle sektörlerin dönüşümünü sağlayarak ülkemizin kalkınma yolculuğuna katkı sunuyoruz. Son olarak Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile imzaladığımız protokol kapsamında müze ve ören yerlerinin uçtan uca dijitalleşmesi için çalışmalara başladık. Aynı dönemde, Borsa İstanbul'da sürdürülebilirlik performansı yüksek şirketlerin yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne dahil olmaya hak kazanarak sürdürülebilir büyüme vizyonumuzu destekledik."

YERLİ HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Geleceğin inşası için önemli bir sorumluluk aldıklarını belirten Şahin, "Yerli teknoloji ekosistemimizin büyümesine öncülük ediyor, geleceğe değer katacak proje ve iş birliklerine imza atıyoruz. Bu kapsamda çok önemli bir adım atarak, yerli haberleşme teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik ülkemizin güzide kuruluşu ASELSAN ile stratejik bir iş birliği başlattık. 5G ekosistemini destekleyecek yüksek katma değerli yerli akıllı telefonun geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve ilerleyen aşamalarda yerli haberleşme cihazları ile haberleşme altyapılarında kullanılacak donanım ve yazılımların geliştirilmesine yönelik yol haritası oluşturduk. Ülkemizin haberleşme teknolojilerinde yerli üretim kapasitesini artırmayı, geliştirme, üretim ve ticarileştirme gibi süreçleri kapsayan sürdürülebilir bir ekosistemi oluşturmayı amaçlıyoruz" dedi.