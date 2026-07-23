Dijital Kale’nin temeli atıldı

Türkiye'nin kritik tesislerinin verilerini barındıracak olan Türksat Gölbaşı Veri Merkezi'nin temeli atıldı. 2027 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanan veri merkezi ile Türkiye'nin verileri Türkiye'de kalacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, uzayın küresel güç dengelerinin ve stratejik üstünlüklerin yeniden tanımlandığı bir arena haline geldiğine dikkati çekti.

TEKNOLOJİK EGEMENLİK

Uraloğlu, TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi ile TÜRKSAT'ın güçlü mirası üzerine yepyeni bir eser daha kazandırdıklarını dile getirerek, "Siber dayanıklılığının ve teknolojik egemenliğinin en güçlü kalelerinden birini inşa ediyoruz. Verinin egemenliğini kendi topraklarımızda tesis ediyoruz. Bu merkezimiz, sadece betonarme yapı değil, Türkiye'nin yeni dijital kalesidir. Veri merkezimizde 6 sistem salonu, 2 adet 20'şer kabinlik yüksek performans odası ve 6 bin 300 metrekare beyaz alana sahip olacak, 200 kişi kapasiteli ofis çalışma alanı da bulunacak. Tamamlandığında 35 bin 300 metrekarelik dev alanla Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olacak. TÜRKSAT'ın mevcut veri merkezinin fiziksel kapasitesi ilk fazda 3 kat, ikinci fazda ise 8 katın üzerinde arttıracak" dedi. Uraloğlu, merkezin, kritik bilgileri barındıran kurumların veri ve bulut hizmeti ihtiyaçlarını da yerli yazılımlarla karşılayacağına dikkat çekti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör