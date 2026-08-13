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Giriş Tarihi: 13.08.2026

Dijital konaklama platformlarına denetim

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Dijital konaklama platformlarına denetim
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AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifiyle yabancı dijital konaklama platformlarına yönelik yeni yaptırımlar getirilecek. Platformların tesisleri keyfi olarak sıralamada geriye düşürmesi veya diğer satış kanallarını kısıtlaması gibi "haksız rekabet" yaratan hamlelerine 500 bin lira idari para cezası uygulanacak. Müşteriye taahhüt edilen hizmetin eksik verilmesi veya hiç verilmemesi halinde ise her sözleşme için 50 bin ila 100 bin lira arasında idari para cezası uygulanacak. Bakanlıktan izin almadan faaliyet yürüttüğü belirlenen veya izin belgesi iptal edilen platformlar için doğrudan erişim engelleme kararı devreye girecek. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
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Dijital konaklama platformlarına denetim
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