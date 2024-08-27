Dijital sertifika ve rozetlerle 40 bin kullanıcının diploma dışı yetkinlikleri tescillendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde Milli Teknoloji Hamlesi ile sanayinin teknolojik dönüşümü ve nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi hedefiyle çeşitli çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda akademi, iş dünyası ve kamu kurumları için kişilerin yetkinliklerini tanımak, tanımlamak, sorgulamak, kontrol etmek ve kariyer planlarını oluşturmak amacıyla "Dijital Sertifika ve Rozet Projesi" yürütülüyor.

Proje, Türkiye'de diplomalara sığmayan yetkinliklerin tanımlanabilmesi ve kanıtlanabilmesi için dijital sertifika ve rozetlerin üretilip yayınlanabileceği altyapı ve platformun geliştirilmesini sağlamaya yönelik bir çalışma olarak önem taşıyor.

Proje kapsamında eğitim ve sertifikasyon sağlayan kamu kurumları ve özel sektör temsilcisi firmaların, kazanımlarını dijital bir platform üzerine taşımasına olanak veriliyor. Bu sayede öz geçmiş ve diplomalarla anlatılamayan yetkinlikler dijital sertifika ve rozetin avantajlarıyla paylaşılabiliyor ve kolaylıkla doğrulanabiliyor.

Dijital dönüşümle birlikte ortaya çıkan yeni beceri ve yetkinliklerin ilgili alanlarda sertifikalandırmasını yapmak, sektöre ait özel çözümler üretmek ve yetkinlik envanteri oluşturmak da projenin hedefleri arasında bulunuyor.

18 KURUM VE KURULUŞ KAYITLI

Portalda geçen yıl sonu itibarıyla 11 kurum ve kuruluş kayıtlıydı. Bu yıl sayı 18'e yükseldi. Sayının 2024 sonuna kadar 20'ye, gelecek yıl 40'a ve 2028'de 100'e yükselmesi öngörülüyor.

Buradaki kişi sayısının ise bu yıl 400, gelecek yıl 800 ve 2028'de 2 bin olması planlanıyor.

Tanıtım faaliyetlerinin artırılmasıyla birlikte, mevcut kullanıcı sayısının yıl sonu itibarıyla hedeflenen seviyenin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Platform kullanıcıları tarafından bugüne kadar yaklaşık 40 bin alıcıya 55 bin 583 dijital sertifika ve rozet üretildi. Bu sertifika ve rozetler, alıcılar tarafından yoğun bir şekilde X, Facebook, Instagram, LinkedIn gibi sosyal medya platformları üzerinden paylaşılıyor ve bu sayede platformun etkileşim alanı genişliyor. Bu durum hem platformun yaygın kullanımını hem de kullanıcılar arasındaki etkileşimin artmasını sağlıyor.

DİJİTAL SERTİFİKA VE ROZET NASIL KULLANILIYOR?

Dijital Rozet Projesi ile tüm sektörlere yönelik yetkinlikler belirlenirken bunlar e-sertifika haline getiriliyor. Bu sayede siber güvenlik alanında çalışanların olgunluk seviyeleri belirlenirken bunun belgelendirilmesi de yapılıyor.

"Dijital rozet", bireylerin elde ettiği başarıları sergileyen veya bireyin belirli bir bilgi, beceri ve yeteneği kazandığını gösteren doğrulanabilir dijital sembollerken "dijital sertifika" bireylerin yetkinliğini gösteren dijital ortamda düzenlenmiş güvenli ve doğrulanmış sertifikalar olarak kabul ediliyor.

Proje kapsamında eğitim ve sertifikasyon sağlayan kurumların platform kullanıcısı haline getirilmesi, kazanımların taşınmasına olanak verilmesi ve bu sayede öz geçmiş ve diplomalarla anlatılamayan yetkinliklerin dijital rozetin avantajlarıyla paylaşılmasına imkan sağlaması hedefleniyor. Ayrıca platform, dijital dönüşümle birlikte ortaya çıkan yeni beceri ve yetkinliklerin ilgili alanlarda sertifikalandırmasını yapmayı, sektöre ait özel çözümler üretmeyi de amaçlıyor.

Dijital Rozet Platformunun kullanımının kamu ve özellikle özel sektör tarafından gelen talepler doğrultusunda yaygınlaştırma çalışmalarına devam ediliyor.

KİMLER DİJİTAL SERTİFİKA VE ROZET ALABİLİR?

Proje kapsamında, eğitim ve sertifikasyon hizmetleri sunan kamu kurumları, mesleki özel sektör firmaları ve toplumsal farkındalık oluşturan sivil toplum kuruluşları bu portalin en aktif kullanıcıları arasında yer alabiliyor.

Yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar, kendi belirledikleri standartlara göre dijital sertifikalar ve rozetler tasarlayıp üretebiliyor ve bu belgeleri ilişkili oldukları tüm bireylere elektronik ortamda gönderebiliyor. Bu süreç, katılımcıların aldıkları eğitimleri ve kazandıkları yetkinlikleri belgelemeleri açısından önem taşıyor.