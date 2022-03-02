Dış ticaret dijitalleşiyor

İTHALAT ve ihracatta belgelerin blokzincir ile kayıt altına alınmasıyla süreçleri hızlandırmak üzere Vakıfbank
, Savunma Teknolojileri Mühendislik (
STM), Doğuş Otomotiv
, Doğuş Teknoloji
ve Ünsped Gümrük Müşavirliği'nin başlattığı Türk Ticaret Zinciri Projesi
'nde ilk faz bitti. Şu ana kadar proje kapsamında ithalat ve ihracat süreçlerinde önceliğe sahip 313 belgenin iş akışları ve paydaşları tek tek çıkarıldı ve analiz çalışması yapıldı. İlk fazda "vergi ödemesi" ve "Gümrük Vergi Tahsil Alındı" belgesi ağa yazıldı.