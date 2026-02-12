Dış ticaret haddi ve ihracat birim değeri Aralık’ta yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Aralık ayına ilişkin Dış Ticaret Endeksleri verilerini açıkladı. Verilere göre dış ticaret haddinde dikkat çekici bir iyileşme kaydedildi.
DIŞ TİCARET HADDİ 92,4'E YÜKSELDİ
İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, 2024 yılı Aralık ayında 85,2 seviyesindeyken 2025 yılı Aralık ayında 7,2 puan artarak 92,4'e çıktı.
Bu artış, ihracat fiyatlarındaki yükselişin ithalat fiyat artışının üzerinde gerçekleştiğine işaret etti.
İHRACAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 13 ARTTI
İhracat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 artış gösterdi. Alt kalemlerde ise gıda, içecek ve tütünde yüzde 12,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,0 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 14,6 artış kaydedildi. Yakıtlarda ise yüzde 8,0 düşüş yaşandı.
İhracat miktar endeksi ise yıllık bazda yüzde 0,4 azaldı. Gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,7, yakıtlarda yüzde 6,2 düşüş görülürken; ham maddelerde yüzde 4,8 ve imalat sanayinde yüzde 0,5 artış gerçekleşti.
İTHALAT FİYAT VE MİKTAR ENDEKSLERİ ARTTI
İthalat birim değer endeksi Aralık ayında yıllık bazda yüzde 4,2 yükseldi. Gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,2, imalat sanayinde yüzde 4,8 artış görülürken; yakıtlarda yüzde 9,8 azalış kaydedildi. Ham maddelerde ise değişim yaşanmadı.
İthalat miktar endeksi ise aynı dönemde yüzde 6,3 arttı. Gıda, içecek ve tütünde yüzde 35,1, ham maddelerde yüzde 9,4 ve imalat sanayinde yüzde 11,3 artış olurken; yakıtlarda yüzde 1,2 düşüş gerçekleşti.
MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi, 2025 Kasım ayında 143,3 iken Aralık ayında yüzde 2,8 artarak 147,3'e yükseldi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi yıllık bazda yüzde 4,3 azalarak 157,0 oldu.
Aynı yöntemle hesaplanan ithalat miktar endeksi ise Kasım ayında 130,0 iken Aralık ayında yüzde 1,0 artışla 131,3'e çıktı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi yıllık bazda yüzde 3,0 artarak 140,5 olarak gerçekleşti.
Açıklanan veriler, 2025 yılının son ayında dış ticaret haddinde belirgin bir toparlanmaya işaret etti.