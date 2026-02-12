Dış ticaret haddi ve ihracat birim değeri Aralık’ta yükseldi

İHRACAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 13 ARTTI

İhracat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 artış gösterdi. Alt kalemlerde ise gıda, içecek ve tütünde yüzde 12,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,0 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 14,6 artış kaydedildi. Yakıtlarda ise yüzde 8,0 düşüş yaşandı.

İhracat miktar endeksi ise yıllık bazda yüzde 0,4 azaldı. Gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,7, yakıtlarda yüzde 6,2 düşüş görülürken; ham maddelerde yüzde 4,8 ve imalat sanayinde yüzde 0,5 artış gerçekleşti.