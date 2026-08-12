Dış ticarette çift haneli artış! Haziran’da ihracat ve ithalat değeri yükseldi

İHRACAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 12,6 ARTTI

İhracat birim değer endeksi Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 arttı.

Endeks; gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,8, yakıtlarda yüzde 40,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,6 yükseldi.

İhracat miktar endeksi de aynı dönemde yüzde 8,1 arttı. Endeks gıda, içecek ve tütünde yüzde 19,1, ham maddelerde yüzde 25,8 ve imalat sanayinde yüzde 9,7 yükselirken, yakıtlarda yüzde 29,6 geriledi.