Dış ticarette riskli işlemler mercek altında

Ticaret Bakanlığı, bu yılın ilk 8 ayında dış ticaret işlemleri kapsamında yapılan sonradan ve ikincil kontrol denetimleri sonucunda, toplam 10.1 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiğini bildirdi. Toplam 18 Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Kontrol Şubeleri tarafından gerçekleştirilen İkincil Kontrol Beyanname İncelemeleri kapsamında; 717 İkincil Kontrol Raporu kapsamında 142 bin 768 gümrük beyannamesi ikinci kez incelendi. Ayrıca 3 bin 606 firma tarafından tescil edilen ve usulsüzlük tespit edilen 23 bin 132 gümrük beyannamesine 8.3 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi. Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda toplam 8.3 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi. Sonradan Kontrol Firma Denetimleri kapsamında ise 160 firma denetlendi. Söz konusu denetimler sonucunda toplam 1.8 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış sağlandı. Böylece, 2026 yılının ilk 8 ayında gerçekleştirilen İkincil Kontrol Beyanname İncelemeleri ile Sonradan Kontrol Firma Denetimleri sonucunda toplam 10.1 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiş oldu. Söz konusu tutar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artış gösterdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör