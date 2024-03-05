Diyarbakır-Elazığ arasında hızlı tren müjdesi! Diyarbakır-Bismil-Batman yolu açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Diyarbakır-Bismil-Batman Yolu açılış töreninde konuştu. Diyarbakır'da proje tutarı 15 milyar 618 milyon lira olan 12 ayrı karayolu projesine daha devam ettiklerini belirterek, bu projeler arasında yer alan ve bugün açılışını gerçekleştirdikleri Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun iki şehri birbirine bağladığına değinerek, "Bilindiği üzere Diyarbakır'ı Batman'a bağlayan 66 km uzunluğundaki Bismil-Batman güzergahı Bismil ovasından geçiyor. Günlük ortalama 11 bin aracın kullandığı yolumuzda özellikle tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu dönemlerde taşıt trafiği önemli ölçüde artmaktadır. Hizmete sunulan bu yolda 3 adet modern dönel kavşak, 3 adet sığınma cepli kavşak, 7 adet hemzemin kavşak, 7 adet altgeçit ve bin 800 metre uzunluğunda 60 adet menfez inşa ettik" dedi.

"ELAZIĞ-DİYARBAKIR ARASINDA HIZLI TREN"

Diyarbakır'ın havayolu ve demiryolu gibi diğer ulaşım modlarında da gelişmesi için çok önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirten Uraloğlu, Diyarbakır-Kurtalan arası 100 kilometre, Diyarbakır-Batman arası 40 kilometre, Malatya - Diyarbakır 30 kilometre, Yolçatı-Diyarbakır hattı Gezin-Sallar arası 22 kilometre olmak üzere Diyarbakır'ın tüm demiryolu ağını yenilediklerinin de altını çizdi. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesini iltisak hattı yaparak demiryolu ağına dahil ettiklerini de belirten Uraloğlu, Diyarbakır'ı saatte 200 kilometre hızla Elazığ'a bağlayacak Elazığ-Diyarbakır Hızlı Tren projesinin etüt çalışmalarının devam ettiğini de açıkladı.

Uraloğlu, "Gelecek projeksiyonunda bu hat Elazığ üzerinden Malatya -Çetinkaya-Sivas hattına bağlantısı sağlanarak ülkemizin doğu – batı kesimindeki demiryolu ağına entegrasyonu sağlanacaktır. Böylece Diyarbakır'ın Ankara ve İstanbul hızlı tren bağlantısı yapılmış olacaktır. 70 km uzunluğa sahip olan Ergani-Leylek-Diyarbakır-Bozdemir kesiminde de mevcut durumda tek hat olan demiryolu hattının çift hatta çıkarılmasına yönelik projelendirme çalışmalarını sürdürüyoruz.

Ergani'deki mevcut istasyona bağlantısı bulunan bu projeyle birlikte Bozdemir-Diyarbakır-Ergani arasındaki konvansiyonel hat kapasitesini büyük oranda artıracağız" diye konuştu. Bakan Uraloğlu, Diyarbakır Havalimanı'nı da yenilediklerini ve yılda 5 milyon yolcuyu ağırlayacak kapasiteye çıkardıklarına işaret ederek, Diyarbakır-Erbil uçuşlarının da başlatmayı planladıklarını söyledi.