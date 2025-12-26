Diyarbakır’da bir ilk denenecek

Gabar'da petrol üretiminin günlük 80 bin varili bulduğunu, artık platoya yaklaşıldığını anlatan Bayraktar, "2026'nın önemli olaylarından bir tanesi Diyarbakır'daki ankonvansiyonel üretim, çatlatma yöntemiyle üretim. Bu da 4 blokta Amerikalı ortaklarımızla yaptığımız bir faaliyet. Diyarbakır'daki kaya petrolü olduğunu düşündüğümüz saha, bu 4 bloğun yaklaşık 10-12 katı büyüklüğünde aslında. Biz yaklaşık 7.200 kilometrekarelik alanın sadece 600 kilometrekaresinde bu çalışmayı yürütüyoruz. 2026, yatay sondaj ve çatlatma yapacağımız yıl olacak. Başarılı olursak Türkiye petrolcülüğünde oyun değiştirici etkisi olacak. Bunu Trakya'ya da taşıyacağız" dedi. Sakarya Gaz Sahası'nda 2026 yılında üretimin 2 katına çıkacağını belirten Bayraktar, "Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'ndan 2 kat üretime çıkma konusunu yapmış olacağız. İkinci FPU'muzun üretimi Çin'de devam ediyor. 2028'in ilk çeyreğinde Türkiye'de olacak. Onunla beraber bugünkü üretim 4 katına çıkacak. Dolayısıyla 2026'da Sakarya Gaz Sahası'nda Osman Gazi'nin devreye alındığı ve üretimin 2 katına çıkıp yaklaşık 8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını kendi gazımızla karşıladığımız bir sürece gidiyoruz. Bu yaklaşık 7.5 milyar metreküp eder. Bugünkü rakamlarla da 3.2 milyar dolarlık ithalatı önlemiş olacağız" diye konuştu.

KARADENİZ'DE 6 YENİ SONDAJ

Karadeniz'de 6 yeni sondaj yapılacağını söyleyen Bayraktar, "Rize açıklarında kazmayı düşündüğümüz kuyular var. Samsun, Ordu açıklarında var. Pakistan'da Somali'de sondaj yapacağız. İki tane yeni gemimiz var. Bir tanesi Karadeniz'e gidecek, Karadeniz'de 5 gemimiz olacak. Bir tanesi de Akdeniz ve diğer operasyonlarımızda kullanılacak" dedi.

GÜNDE 500 BİN VARİL GAZ-PETROL

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın birleşme, devralma, satın alma, hisse alma gibi birtakım adımlarla büyüyeceğini belirten Bayraktar, "Libya, Irak, Kazakistan'da somut projeleri konuşuyoruz. İnşallah neticelerini 2026'da kamuoyumuza duyururuz. Ama Türkiye Petrolleri artık 2028'lere giderken günlük 500 bin varil petrol ve gaz üreten bir şirket hal-i ne gelecek. Yani günlük gaz ve petrol tüketiminin yüzde 25'ini karşılayacak" dedi.